Репертуар Русского драматического театра Литвы на апрель

Русский драматический театр Литвы представляет репертуар на февраль.

3 апреля, среда, 18:30 ч. «Идиот». Вариация по романам Ф. М. Достоевского «Идиот» и «Бесы». Реж. Aгнюс Янкявичюс. Драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 3 ч.

4 апреля, четверг, 18:30 ч. «Одинокий человеческий голос». По книге Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва». Реж. Владимир Дорондов. Моноспектакль Александры Метальниковой в одном действии на русском языке. Продолжительность 1 ч. 10 мин. Среда A-Z.

10 апреля, среда, 18:30 ч. Миндаугас Валюкас «Волчья любовь».Реж. Миндаугас Валюкас. Моноспектакль Максима Тухватуллина в одном действии (пост-сказка); на русском языке. 14+. Продолжительность 1 ч. 10 мин. Среда A – Z.

11 апреля, четверг, 18:30 ч. Эрик-Эммануэль Шмитт «Oскар и Розовая дама». Реж. Юлиана Лайкова. Мoноспектакль Елены Богданович в одном действии на русском языке. Продолжительность 1 ч. 40 мин. Среда A-Z.

14 апреля, воскресенье, 12:00 ч. и 16:00 ч. Премьера! «Кролик Эдвард» по книге Кейт ДиКамилло «Удивительное путешествие кролика Эдварда». Реж. Юлиана Лайкова. Спектакль для детей с 5 лет и всей семьи на русском языке, с литовскими титрами .

17 апреля, среда, 18:30 ч. Александр Шпилевой «Невыученные уроки». Реж. Айрида Гинтаутайте. Спектакль в одном действии на литовском языке, с русскими титрами. Продолжительность 1 ч.

18 апреля, четверг, 17:30 ч. Александр Андреев «Семь пятниц фарисея Савла». Реж. Йонас Вайткус. Мистическая драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 4 ч. 30 мин.

19 апреля, пятница,18:30 ч. Мариус фон Майенбург «Урод». Реж. Александр Шпилевой. Трагикомедия в одном действии на русском языке. Продолжительность 1 ч. 30 мин.

20 апреля, суббота, 12:00 ч. Премьера! «Муха». По стихам для детей поэтa Ренаты Мухи. Реж. Агне Сунклодайте. Спектакль-игра для детей дошкольного и младшего школьного возраста и всей семьи на русском языке. Продолжительность 1 ч. Среда A–Z.

20 апреля, суббота, 18:30 ч. Низами Гянджеви «Семь красавиц». Реж. Йонас Вайткус. Музыкально-пластический спектакль в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

24 апреля, среда, 18:30 ч. Александр Грибоедов «Горе от ума». Реж. Йонас Вайткус. Комедия в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 40 мин.

25 апреля, четверг, 18:30 ч. Джордж Бернард Шоу «Пигмалион». Реж. Линда Урбона. Спектакль в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

26 апреля, пятница,18:30 ч. Лев Толстой «Анна Каренина». Реж. Эдуард Митницкий (Украина). Хроника страсти и греха; в двух частях на русском языке. Продолжительность 2 ч. 40 мин.

27 апреля, суббота, 18:30 ч. Джон Мисто «Мадам Рубинштейн». Реж. Раймундас Банионис. Комическая драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

Билеты продаются в кассе театра и на сайте агентства “Tiketa” www.tiketa.lt

Театр оставляет за собой право менять и отменять спектакли.

Новейшая информация о спектаклях РДТЛ – на сайте театра http://www.rusudrama.lt

и на страницах в фейсбуке: http://www.facebook.com/rusudrama/ , http://www.facebook.com/rudramanews/