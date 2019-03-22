"Русский роман" завершает юбилейный фестиваль в Рокишкисе

24 марта 2019 г., в воскресенье, спектакль Русского драматического театра Литвы (РДТЛ) «Русский роман» завершит программу юбилейного фестиваля «Играем для земледельцев», в 35-й раз проходящий в Рокишкисе, который в этом году титулован Культурной столицей Литвы.

Спектаклю в постановке Оскараса Коршуноваса по пьесе Марюса Ивашкявичюса «Русский роман» доверена честь стать последним звонким аккордом фестиваля, заслужившего широкое признание публики. Можно смело утверждать, что РДТЛ является фаворитом публики этого фестиваля. Театр завоёвывал на нём призы зрительских симпатий в 1992, 1993, 1997, 1999, 2000, 2011, 2013 и 2018 г.

В этом году на фестивале представляемый спектакль «Русский роман» стал исключительным событием этого сезона. По словам театроведа Дайвы Шабасявичене, в спектакле много всего, и всё это является ссылками на бесконечное множество иных историй, и всё это объединяет страстная игра актёров, их вера в каждое произносимое ими слово.

Foto: Фото организаторов

«Русский роман» Марюса Ивашкявичюса, который в Русском драматическом театре Литвы поставил Оскарас Коршуновас, стал особой, не столько описанной, сколько сыгранной на сцене историей всей русской культуры. Хотя Лев Толстой, по фактам биографии и творчества которого написана драма, принадлежит к плеяде самых значительных русских писателей XIX в., это произведение переступает рамки конкретной эпохи. В нём обстоятельства конкретного времени не ограничены и объемлют весь спектр обстоятельств, как и исторических, так и политических, культурных, религиозных, философских, личностных и пр. Это полифоническое произведение, в котором можно услышать и многоголосый хор, и расслышать отдельные человеческие истории.»

Спектакль РДТЛ «Русский роман» является претендентом на Премии деятелям профессионального театра Литвы «Золотой сценический крест» в пяти номинациях: лучшего режиссёра (Оскарас Коршуновас), лучшей актрисы (Нелли Савиченко), лучшего актёра (Валентин Новопольский), сочинителя музыки (Антанас Ясенка) и художника по свету (Эугениюс Сабаляускас). В этом году торжества по вручению упомянутых премий состоятся 29 марта в Шяуляйском государственном драматическом театре.

Вскоре после торжеств по вручению «Золотых сценических крестов» группу спектакля РДТЛ «Русский роман» ждут сборы в гастрольную поездку на фестиваль «Встречи в России» в Санкт-Петербурге, в программе которого – спектакли театров из Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Азербайджана, Беларуси, Болгарии и России.