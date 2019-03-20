"Война еще не началась": в Вильнюсе покажут пьесу российского драматурга Михаила Дурненкова

25 марта на малой сцене Национального драматического театра Литвы пройдет премьера пьесы российского драматурга Михаила Дурненкова "Война еще не началась".

Пьеса состоит из 12 новелл, написанных как скетчи и монологи. Каждая из новелл – и отдельный сюжет, и вплетенная в общую историю драма. Герои пьесы – такие же как мы, живущие в любом городе мира, родители и дети, мужья и жены, проблемы, которые их беспокоят – беспокоят каждого из нас: боязнь потери близких и разрушение семейных связей, новые технологии, и беспомощные старики в деревне. Общество, привыкшее к потреблению, выбору лучшего, и забывающее о настоящих чувствах. Агрессия, выплескивающаяся на улицы, и разные формы эскапизма. Трудный выбор – отказаться от проявлений зла в будничной жизни, в каждый момент столкновения с предательством, изменой, насилием. Один из монологов был написан специально для актрисы, именно для рижской версии спектакля.

В спектакле заняты артисты разных театральных школ, разных языковых культур: латышка Гуна Зариня, литовец Гитис Иванаускас и русский Александр Маликов. Гуна Зариня неоднократно приезжала в Вильнюс со спектаклями Нового Рижского театра (Алвис Херманис), где она является ведущей актрисой. Она также снималась в литовских кинофильмах, играла в фильме “Измена” режиссера Кирилла Серебренникова.

Драматург Михаил Дурненков – один из лучших драматургов современного театра, резидент Royal Court theatre в Лондоне, частый участник международных фестивалей. Пьеса TWHYS переведена на английский (и отдельно - американская версия), румынский, чешский, итальянский, литовский, финский.

Спектакль будет исполнен на русском языке с титрами на литовском.