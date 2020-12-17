Конспирологи предупреждают об “опасности” сети 5G

Видео, в котором сторонники конспирологических теорий делятся своими выводами об опасности новых сетей мобильной связи 5G, поделилось несколько десятков тысяч пользователей социальных сетей. Мы проверили основные тезисы видео и наш вердикт таков: его авторы пытаются манипулировать своими зрителями и убедить их в том, чему нет никаких доказательств.

Основные тезисы видео об опасности сетей 5G:

* Болезни глаз;

* катаракта, повреждение сетчатки;

* Сильная потливость;

* Повреждение кожи;

* Нарушение иммунной системы;

* Нарушение обмена веществ;

* Неврологические нарушения;

* Утечка гематоэнцефалического барьера;

* Повреждение спермы;

* Повышенный риск рака;

* Смерть популяций насекомых, являющихся основной пищей для птиц и летучих мышей;

* Повышение бактериальной устойчивости и бактериальных сдвигов;

* Ущерб растениям и деревьям.

Конспирологи предупреждают о “опасности” 5G Foto: Ekrano nuotr.





Среди экспертов в видеорепортаже выступают:

* Марк Стил

* Дэвид Айк

Комментарий ru.Delfi.lt:

1) О том, что пока не существует никаких серьезных доказательств вреда от сетей 5G, мы уже писали - Старые конспирологические сказки на новый лад: всему виной – сеть 5G;

2) Энергия 5G-волн не является достаточно мощной, чтобы повлиять на иммунитет человека или сделать его более уязвимым к новому коронавирусу. Международная комиссия по защите от ионизирующего излучения определяет 5G-сигнал как безопасный: его мощность измеряется десятками гигагерц (ГГц), тогда как допустимая норма достигает 300 ГГц.

3) Наши коллеги из stopfake.org, voxukraine.org и factcheck.kz проверяли похожие новости о вреде сетей 5G. Вот одна из их цитат: Озабоченность касательно нового поколения связи не стоит воспринимать как нечто экстраординарное – это лишь новая интерпретация „старой” фобии электромагнитного излучения. На протяжении как минимум 30 лет находятся люди, утверждающие, что испытывают недомогание от использования сотового телефона или Wi-Fi. К слову, ВОЗ не обесценивает их состояние и вполне реальные симптомы, однако в числе прочего рекомендует пройти психологическую оценку (factcheck.kz).

4) Электромагнитные поля, использующиеся для мобильной связи, действительно могут оказывать минимальное тепловое воздействие на живые организмы в пределах своего диапазона. Тем не менее, нет никаких доказательств вредного воздействия излучения, если его уровень ниже установленных пределов. Мощность 5G, как и других видов мобильной связи и интернета, ничтожно мала, она не способна существенно нагревать ткани человека, деревьев, животных или насекомых. В этом плане даже воздействие солнца гораздо опаснее для человека или животных, чем действие вышек сотовой связи.

5) Всемирная Организация Здравоохранения заявляет: “На сегодняшний день и после проведенных многочисленных исследований не установлено причинно-следственной связи с воздействием беспроводных технологий на здоровье. Выводы, связанные со здоровьем, сделаны на основе исследований, проведенных по всему радиочастотному спектру, но до сих пор было проведено лишь несколько исследований на частотах, которые будут использоваться 5G. Нагревание тканей - основной механизм взаимодействия радиочастотных полей с телом человека. Уровни радиочастотного воздействия, полученные в результате применения современных технологий, приводят к незначительному повышению температуры тела человека. По мере увеличения частоты происходит меньшее проникновение в ткани тела, а поглощение энергии становится более ограниченным на поверхности тела (коже и глазах). При условии, что общее воздействие будет ниже международных норм, никаких последствий для здоровья населения не ожидается”.

6) По словам профессора клеточной биологии Академии Стремстад (Швеция) Матса-Олофа Метсона, неионизирующее электромагнитное излучение, которое используется в 5G-связи, не переносит количество энергии, достаточное для изменения структуры биомолекул. По словам ученого, чтобы оказать влияние на здоровье человека, в том числе и на гемоглобин, уровни излучения должны быть “в разы выше, чем те, которые используются для связи”. Во-вторых, уверяет Метсон, глубина проникновения электромагнитных волн уменьшается пропорционально их частотам. Глубина проникновения 5G-волн составляет менее 1 мм. “Проникновение в кровь и, следовательно, прямое взаимодействие с гемоглобином в красных кровяных тельцах нереально”, — резюмировал профессор Метсон.

7) Эксперты, которые выступают в видеоматериале:

Марк Стил – сторонник конспирологических теорий из Великобритании. Свою известность в последнее время приобрел благодаря тому, что высказывался в пользу искусственного происхождения коронавируса;

Дэвид Вон Айк – английский профессиональный конспиролог, бывший футболист и спортивный комментатор. Автор двух десятков книг, в которых излагает свои конспирологические взгляды, включающие теории заговора в духе Нью Эйдж, например, об инопланетянах-рептилоидах, якобы тайно управляющих человечеством при помощи Луны и колец Сатурна, используемых в качестве трансляторов.

8) Наш вердикт: все материалы и “доказательства”, которые демонстрируются в видео, не основываются на фактах. Более того, фотографии с деревьями якобы “пострадавшими” от влияния размещенных в их близости передатчиков5G можно использовать в качестве доказательства для любой манипуляции: например, вреда солнечных вспышек, плохой экологии и так далее.

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