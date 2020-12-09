Фейки из России: экономика Литвы из-за поддержки Тихановской находится на грани краха

Текст, который состоит из фейковых новостей о том, что экономика Литвы из-за поддержки Светланы Тихановской теряет грузопоток из Беларуси, находится на грани краха и поэтому отказывается от оказываемой лидеру оппозиции поддержки, всколыхнул русскоязычную часть социальных сетей.

Тезисы дезинформирующего читателей текста о Светлане Тихановской, который разошелся несколько дней назад по социальным сетям, гласят:

1) Литва не считает Светлану Тихановскую президентом Беларуси;

2) Гитанас Науседа, президент Литвы, относительно недавно вручил Светлане Тихановской удостоверение президента Беларуси;

3) Поддержка деятельности Светланы Тихановской подорвала международный престиж Литвы;

4) Санкции, которые ввел Минск в отношении Вильнюса, фактически до нуля сократили белорусский грузопоток через Литву.



За фейками о Тихановской стоит портал из России Foto: Ekrano nuotr.



Комментарий ru.Delfi.lt:

1) Парламент Литвы назвал в своей резолюции Тихановскую “избранным лидером народа”, а не президентом Беларуси. В документе экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую называют “лидером, избранным белорусским народом”, а Александра Лукашенко – “незаконным лидером Беларуси”;

) Антанас Бубнялис, пресс-секретарь президента Литвы Гитанаса Науседы, сообщил ru.Delfi.lt, что “Гитанас Науседа, президент Литвы, никакого удостоверения президента Беларуси Светлане Тихановской не вручал. Вся новость о вручении ей удостоверения - фальшивка.

Часто для того, чтобы убедить читателя и зрителя в том, что Светлана Тихановская действительно получила удостоверения президента Беларуси из рук президента Литвы, используется фотография, которую, сделал Vasily Fedosenko, фотограф международного информационного агентства REUTERS. Подпись к этой фотографии гласит: “Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская показывает удостоверение о регистрации у здания Центризбиркома в Минске, 14 июля 2020 года”;

3) С престижем Вильнюса все в порядке, об этом свидетельствует хотя бы визит в литовскую столицу президента Франции – Эммануэля Макрона, который встретился именно со Светланой Тихановской;

4) Наши коллеги из «Новой газеты – Балтия» готовили публикацию о том, сколько на самом деле может потерять экономика Литвы в результате потери транзита из Беларуси:

“…Каковы реальные цифры? Если говорить конкретно о той категории, которую упомянул Лукашенко, то белорусские товаропотоки формируют около 0,03% литовского бюджета. Такие данные озвучил главный экономист Swedbank Нериюс Мачюлис. По другим оценкам, в 2019 году за счет обработки белорусских грузов в Клайпедском порту бюджет Литвы пополнился на 155 млн евро, что составляет около 1,4 проц. всех поступлений в казну”.

5) По расчетам аудиторской компании “Ernst & Young Baltic”, в прошлом году литовский бюджет получил от белорусских грузов доход примерно на 155 млн. евро, что составило менее 1,5% всех доходов бюджета.

6) О том, что официальный Вильнюс не намеревается отказываться от поддержки Светлане Тихановской, сообщил и президент Литвы Гитанас Науседа:

"Литва активно поддерживает гражданское общество Беларуси, борющееся за демократические ценности и права человека. Мы видим, что существующая ситуация не меняется. К сожалению, режим и далее жестоко расправляется с мирно протестующими гражданами, несколько недель назад был жестоко убит молодой протестующий Роман Бондаренко", – цитируются в пресс-релизе слова глава государства. "Наша помощь белорусскому народу в его борьбе за свободу возникает из опыта и тяжелых исторических уроков. Нашим моральным долгом является помощь гражданскому обществу, ведь когда-то мы были одним государством, разделяли общую историю". Это президент сказал после удаленной беседы с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Комментарий эксперта:

Кирилл Касцян, доктор права, эксперт в области конституционного права, межэтнических отношений и идентичности:

1) Литва никогда официально не признавала Светлану Тихановскую избранным президентом Беларуси. Во-первых, как и большинство государств, Литва не признала белорусские выборы свободными, справедливыми и соответствующими общепринятым демократическим стандартам, о чем, кроме всего прочего, свидетельствует заявление литовского МИДа от 10 августа 2020 г. Вопрос о том, есть ли у таких выборов победитель, остается риторическим, тем более что нельзя однозначно сказать, что Лукашенко или Тихановская получили большинство голосов. Во-вторых, следует вспомнить Резолюцию Сейма от 10 сентября, где Тихановская предстает как “избранный народом Беларуси лидер”. При этом, признание ее в качестве “единственного законного представителя белорусского народа” важно увязывать с поддержкой парламентом Литвы легитимных требований белорусского общества о проведении “новых прозрачных и соответствующих демократическим процедурам выборов Президента и парламента Республики Беларусь”.

2) Ни Гитанас Науседа, ни любой иной литовский государственный деятель не мог вручить Тихановской некое “удостоверение президента Беларуси”, как утверждается в статье. Вопрос о том, кто будет президентом Беларуси, решается гражданами Беларуси. Другое дело, что режим Лукашенко априори не только не способен организовать честные выборы с прозрачным подсчетом голосов, но и признать очевидный дефицит собственной легитимности. Поэтому нахождение Тихановской в Литве, в первую очередь, обусловлено действиями режима, находящегося у власти в Минске;

3) Персональные нападки анонимного автора на Тихановскую как на “беглую кухарку” имеют скорее психологический эффект. Во-первых, ни для кого в Беларуси не является секретом то, как именно на политической сцене страны появилась Тихановская и какие обстоятельства этому предшествовали. Во-вторых, отсутствие какого-либо политического опыта не лишили ее очевидной поддержки среди населения Беларуси, уставшего от бессменного правления Лукашенко и готового проголосовать за любую адекватную альтернативу;

4) Заявления анонимного автора о некой “деструктивной кампанию против Беларуси в надежде поживится на скором развале страны” полностью совпадают с риторикой Лукашенко после выборов. Во-первых, данная фраза недвусмысленно отождествляет страну и режим, что еще раз свидетельствует о том, кто может стоять за данным сайтом. Во-вторых, именно необоснованная жестокость властей по отношению к протестующим нанесла тот самый деструктивный эффект имиджу Беларуси и перечеркнула многолетние и в целом довольно успешные попытки режима Лукашенко нормализовать отношения с Западом;

5) Очевидно, что власти Литвы понимали возможные экономические риски, вводя санкции против представителей белорусского режима. Однако, вводя контрмеры, Минск выстрелил себе в ногу. Белорусские власти всегда заявляли о желании иметь надежные транзитные пути, которые бы позволили диверсифицировать экспортные и импортные поставки. Логичной заменой литовского и латвийского коридоров для режима Лукашенко будет Россия, что лишь усугубит экономическую зависимость Беларуси и сведет на нет все прежние усилия по диверсификации поставок.

Источники:

1) МИД: Литва не считает Лукашенко законным руководителем Беларуси

2) Светлана Тихановская в интервью Delfi: "Мы ждем, точнее - мы пока ждем"

3) Телефонная беседа с пресс-секретарем Гитанаса Науседы, президента Литвы за 2020 10 08

4) Протесты в Беларуси: Сейм Литвы признал Тихановскую избранным лидером

5) Заявление МИД по поводу ситуации в Беларуси

6) После нас хоть потоп

7) Науседа: Литва поддерживает и будет поддерживать гражданское общество Беларуси

8) Наркевич о планах Беларуси по отводу грузов из Клайпедского порта: Это пока только политическая угроза

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!