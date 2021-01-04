Итальянские издания оценили Ciao, 2020! — новогодний выпуск "Вечернего Урганта", пародирующий эстрадные шоу 80-х

За четыре дня видео набрало 3,6 миллиона просмотров на YouTube и попало в российские и итальянские тренды, пишет Esquire.

30 декабря в эфире Первого канала вышел не совсем традиционный новогодний выпуск «Вечернего Урганта». В этот раз команда вечернего шоу представила Ciao, 2020! — пародию на праздничные концерты итальянской эстрады 80-х годов, некогда популярные среди российских и советских зрителей. За четыре дня видео набрало 3,6 миллиона просмотров на YouTube и попало в российские и итальянские тренды.

«Из-за того, каким был 2020 год, совместно со всеми участниками передачи всей съемочной группой было принято решение не снимать новогодний выпуск. Нет желания, нет настроения и нет сил. Наверное, стоит на секунду забыть о том, что мы разделены, и вспомнить, что мы одна большая планета», — сказал Иван Ургант в начале шоу.

​Для участия в «итальянской музыкальной передаче, удивительно похожей на российское шоу», пригласили Niletto, Клаву Коку, Cream Soda, Ивана Дорна, Zivert и других исполнителей. Команда «Вечернего Урганта» перевела реплики участников и хиты 2020 года на итальянский язык, а все артисты получили «итальянские» имена. Так, сам Иван Ургант стал Giovanni Urganti, комик Гарик Харламов — Enrico Carlacci, певица Ольга Бузова — Ornella Buzzi, а музыкант Иван Дорн — Giovanni Dorni.

«Шоу представляет собой пародию на наши классические новогодние передачи 80-х — с песнями, гостями и тостами. Видимо, в России на подобных шоу часто исполняют песни таких итальянских исполнителей, как Аль Бано и Ромина Пауэр или Пупо. Исполняемые песни достойны худшего еврофестиваля, а в репликах героев перечислены все клише об Италии — Везувий, озеро Комо, Венеция, феттучини и спагетти. В шоу нет ни одного аспекта (от имен гостей до костюмов танцоров), который не являлся бы пародией на то, как Италию воспринимают в мире. Но результат великолепный!» — приводит Il Tempo слова писателя Маттео Бьянки.

Итальянское издание Rolling Stone называет шоу «миксом сатиры на Италию, показанным через стереотипы о коммерческом телевидении 80-х и высмеивание любви россиян к итальянской культуре».

La Repubblica видит в шоу «треш-пародию на 80-е, которая стала вирусной во всех социальных сетях Италии». А газета Libero Quotidiano назвала концерт команды «Вечернего Урганта» «единственным настоящим итальянским празднованием Нового года на телевидении», отметив сходство «невежливого и неполиткорректного» Урганта с американским ведущим Дэвидом Леттерманом в молодости.

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