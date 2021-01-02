Актер Владимир Коренев, сыгравший человека-амфибию, умер от коронавируса

Умер Владимир Коренев, сыгравший главную роль в советской приключенческой кинодраме "Человек-амфибия". 20 июня актер отпраздновал 80-е летие. Причиной смерти, как сказала дочь актера, стал коронавирус.

"Перед смертью он лежал в "красной зоне" с коронавирусом", - сообщила Интерфаксу Ирина Коренева.

Владимир Коренев родился в Севастополе, учился в ГИТИСе. В 1961 году он был на последнем курсе, когда Владимир Чеботарев и Геннадий Казанский пригласили его на роль Ихтиандра в их фанастическом фильме "Человек-амфибия" по одноимённому научно-фантастическому роману Александра Беляева. 17-летняя Анастасия Вертинская, исполнившая главную женскую роль в фильме, к тому моменту уже успела прославиться ролью Ассоль в "Алых парусах", а вот 21-летнего Коренева на тот момент еще никто не знал.

Именно роль человека, способного дышать под водой, прославила его на всю страну.

Сам Коренев больше считал себя театральным актером. Московскому драматическому театру имени К. С. Станиславского (теперь "Электротеатр Станиславский") он посвятил больше 60 лет своей жизни, играя в постановках и ставя спектакли.

"Ушёл из жизни народный артист России, актёр Электротеатра Станиславский Владимир Борисович Коренев. Нет слов. Скорбим", - сообщается на сайте театра.

Коренев снялся в более 50 фильмах, среди которых "Много шума из ничего", "Свет далекой звезды", "Дети Дон-Кихота", "Освобождение", "Победитель".

"Я снялся в десятках фильмов, не считал никогда. Я знаю, что есть люди, которые снялись в 100 картинах. Например, вижу знакомое лицо. А где я его видел, не могу вспомнить. Хорошо, что у меня есть хоть одна картина, по которой меня знают. Хотя бы так. Потому, что не всегда бывает постоянный успех. Он бывает только у гениев. К этому надо нормально относиться", - говорил о себе сам актер в программе "Наедине со всеми" в 2016 году.

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