Николай Басков разоткровенничался об интиме втроем

Николай Басков признался, что в его жизни было немало сексуальных экспериментов. Так, артист по его рассказам занимался любовью с двумя партнершами сразу (это при том, что ему приписывают отсутствие партнерш в принипе). В этом он не видит ничего ужасного.

Николай Басков уже около 20 лет считается одним из самых популярных артистов в стране. Обычно, когда к твоей персоне приковано такое внимание, скрыть подробности о личной жизни не получается. Однако Баскову удается сохранять новые романы в секрете.

Так, после расставания с Софией Кальчевой о личной жизни Николая не появлялось почти никакой информации. Однако 24 декабря свет увидел новый выпуск программы “Музыкалити” на YouTube-канале Gazgolder. В нем один из ведущих задал приглашенным гостям довольно провокационный вопрос: был ли у них секс втроем? Николай Басков оказался в числе тех, кто поднялся с места и сознался в необычных сексуальных утехах.

Певец не стал уточнять, с кем и когда произошла та встреча. В эфире шоу он также признался, что любит спать голым.

При этом Николай много раз говорил о том, что давно мечтает расстаться с холостой жизнью. Артист хочет полноценную семью и наследников, но пока ему не удалось встретить ту самую единственную. Зато в творчестве Басков всегда успешен. Он выпускает хит за хитом, а иногда даже получает шикарные подарки от фанатов. “Однажды мне подарили часы за миллион. А еще дарили виллу в Турции, но потом ее попросили вернуть, поскольку мой благодетель разорился”, — признался Басков.

Николай считается одним из самых завидных женихов России. Певец уже давно зарабатывает миллионы и владеет элитной недвижимостью. Конечно, 2020 год внес свои коррективы в жизнь артиста. Так, Басков подчеркнул, что прошедшие 12 месяцев были для него невероятно тяжелыми как в моральном, так и в финансовом плане. Однако музыкант верит, что скоро проблемы останутся в прошлом.

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