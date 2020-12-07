Exupery International School – первая международная школа-пансион в Балтии

Американский педагог и философ Джон Дьюи как-то заметил: «Образование – это не подготовка к жизни, это и есть сама жизнь». Эта мысль стала одним из базовых принципов образования, которое предлагает Международная школа Exupery (EIS). Эта школа – не только про систему и стандарты. EIS – это особая история и уникальная среда, где творчество, инновации и индивидуальность – ценности, на которых строится образовательный процесс.

EIS была основана в 2016 для детей и подростков от 2,5 до 19 лет и объединила детский сад, младшую, среднюю и старшую школы. А с 1 сентября 2021 года открывается первая в странах Балтии школа-пансион для учеников в возрасте от 14 до 19 лет.

Пансион

По словам основателя EIS Елены Буяновой, одна из целей этого проекта – сделать Латвию на карте мира центром детского образования, привлечь иностранных учеников, чтобы сформировать международное сообщество. Несмотря на пандемию мы продолжаем жить в глобальном мире, где важно понимать и уважать другие культуры, учиться жить «под одной крышей». Школа-пансион Exupery – отличный шанс реализовать эту идею.

Пансион

Самый ценный актив школы – это люди. Для пансиона собрана сильная академическая команда педагогов из Великобритании, США, Австралии, Франции, Латвии и других стран. Стоит ли отправлять ребенка на обучение в Англию или Швейцарию, если рядом международная школа такого же высокого уровня и по более привлекательной цене?

Качество образования зависит не от локации, а от учителей, от взаимоотношений педагога и ребенка. Важно, чтобы ученики становились новаторами, проявляли изобретательность и в учебе, и в жизни, были способны работать в командах и хорошо адаптировались к быстро меняющимся условиям окружающего мира. В EIS практикуется личностно-ориентированный подход в обучении. Учителя – это опытные наставники, они сопровождают учеников в процессе обучения, оказывают им всестороннюю поддержку.

Пансион

Здания школы EIS имеют общую площадь более 12 000 кв. м., все они спроектированы и построены в традиционном для Exupery эко-стиле. Учебные классы, научные лаборатории, арт-студия, театральный зал, две библиотеки, многочисленные зоны для самостоятельной работы и зоны отдыха – продуманы и созданы для безопасного и комфортного обучения. Главный подход к организации части учебного пространства – это, в том числе, коворкинг. Ребятам нравится работать вместе, когда они не ограничены стенами класса и могут найти для себя удобное место для занятий.

Пансион предлагает три варианта проживания в комнатах по 2-3 человека.

1. Полупансион: ученик проводит 5 дней на кампусе, а на выходные отправляется домой – отличный вариант для молодежи из стран-соседей Латвии.

2. Полный пансион для тех, кто готов жить в резиденции в течение всего учебного года.

3. Для учеников дневного отделения EIS возможность провести на кампусе несколько дней при наличии свободных мест.

Пансион





Причины стать студентом пансиона EIS

Фокус на учебе

Серьезное отношение к учебе – это часть взросления и подготовки к обучению в университете. В EIS знают, как поддерживать правильный баланс учебы, отдыха и развлечений.

В современном быстро меняющемся мире инвестиции в качественное образование своего ребенка, пожалуй, единственный вклад, который гарантированно принесет дивиденды. Опыт Международной школы Exupery доказывает это из года в год.

Пансион

Всесторонняя поддержка и забота

Учеба и жизнь в пансионе научит школьников быть самостоятельными, однако они также получат круглосуточное поддержку и внимание. Высококвалифицированные, преданные своему делу педагоги предложат свои знания в классе, а опытные наставники поддержат ребят вне учебного процесса – по вечерам и в выходные дни.

Самостоятельность в действии

Для подростка жизнь вдали от дома может оказаться непростым испытанием. В EIS студенты учатся ответственности и самостоятельности, управляют своим временем, у них появляется мотивация заботиться о себе, заводить новых друзей – так они обретают те жизненные навыки, которым не учат в обычной школе.

Глобальная среда

Ученики EIS – граждане мира и учатся адаптироваться в нем. Exupery – глобальная среда знаний, навыков, культуры и опыта, необходимых для поступления в лучшие университеты мира.

Пансион





Международная школа Exupery:

– Участник IB World Schools, а это самые высокие стандарты международного образования. Обучение по системе IB позволит выпускникам EIS продолжить образование в лучших вузах мира.

– Официально признана как международными, так и национальными организациями и получила аккредитацию от Министерства образования Латвии.

– Для тех, кто будет учиться в 10-12 классах, у школы имеется авторизация Кембриджских международных экзаменов (CIE), что позволяет проводить экзамены IGCSE, а также осуществлять программу Advanced Levels.

– Член Совета международных школ (CIS), который объединяет международные школы, работающие по самым высоким образовательным стандартам.

– Член Ассоциации школ-пансионов (The Boarding Schools’ Association), что позволяет EIS тесно взаимодействовать с другими школами-пансионами и обеспечивать высокое качество проживания для своих учеников.

Контакты:

https://exupery.lv

Jaunā iela 8, Piņķi, Babītes pagasts, LV-2107, Latvija

Телефон: +371 26 62 23 33

Email: info@exupery.lv

Поступление:

Телефон: +371 26 62 27 77

Email: admissions@exupery.lv

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