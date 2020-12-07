ФОТО | Помолодевшего Валерия Леонтьева не узнали даже поклонники

72-летний Валерий Леонтьев всегда следил за собой и выглядел гораздо моложе своих лет. Народный артист до сих пор старается сохранять спортивную фигуру и ухаживать за лицом — свежий результат его усилий буквально произвел фурор в Сети — удивляется “СтарХит”.

Новый кадр с Валерием Леонтьевым появился в аккаунте Николая Баскова — там они позируют вместе с Александром Реввой на съемках программы “Привет, Андрей!”. Примечательно, что многие сначала не узнали Валерия Яковлевича. “Это Леонтьев? Да он же сам на себя не похож!”, “Валерий Яковлевич как Надежда Бабкина, тоже все моложе и моложе”, “Вот это преображение!” — пишут в социальных сетях.

Поклонники также выразили мнение, что “одинокий бродяга любви Казанова” выпил эликсир молодости, иначе они не могут объяснить, почему в 71 год певец выглядит, будто ему 30.

К слову, сам Леонтьев много раз говорил, что для него важны сон, хорошая еда и спорт. Он до сих пор начинает день с зарядки. К тому же Валерий Яковлевич не чужд различным процедурам и ухаживает за лицом и телом. Именно поэтому он может позволить себе надеть майку-сеточку — что и продемонстрировал на “Песне года-2020”.

В этом году певец взял паузу в гастрольной деятельности из-за пандемии и дал себе возможность отдохнуть от постоянных концертов. Так, его традиционные выступления в день рождения в БКЗ “Октябрьский” в Санкт-Петербурге, которые проходят на протяжении 30 лет, сорвались из-за коронавируса. Но артист пообещал, что обязательно вернется, когда все наладится.

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