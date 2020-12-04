В Зарасай - уроки танцев и резьбы по дереву для людей старшего возраста

В Зарасай люди старшего возраста или страдающие недугом порой сталкиваются с проявлениями социального неравенства. Таких людей чаще мучает одиночество – они ведут закрытый образ жизни, как правило, не работают и не обладают достаточной мотивацией для участия в общественной жизни. Чтобы решить эти проблемы, Союз людей с недугом Зарасайского края на протяжении двух лет осуществлял проект «Активные люди с недугом и сеньоры – активное общество».

Главная задача этого проекта – способствовать интеграции людей, страдающих от тех или иных недугов, и людей преклонного возраста в общественную жизнь города Зарасай, повышая качество предоставляемых им социокультурных услуг и помогая реализовать их творческие способности. В качестве целевой группы проекта были выбраны инвалиды, люди преклонного возраста и безработные.

В ходе проекта они обучались резьбе по дереву, мастерству валяния и танцам

По словам председателя Союза людей с недугом Зарасайского края Ольги Лудзиш, Зарасай – это стареющий город, где найти работу людям старшего возраста или имеющим физический недуг очень сложно. Поэтому, как она отмечает, участие в проекте помогло жителям города завести знакомства с другими участниками, приобрести навыки, которые могут пригодиться в быту.

«Участники проекта охотно участвовали в различных мероприятиях. Пусть даже одним из них занятия понравились больше, а другим – меньше, самым лучшим результатом проекта в целом стало то, что немало изделий, сделанных руками участников проекта, мы смогли продать в магазине, специально предназначенном для товаров людей с недугом, проживающих в Зарасайском крае. Продавая поделки участников, мы могли покупать нужные материалы, инструменты, и работать дальше», – заметила О. Лудзиш.

В проект включились 20 участников – пятеро людей с недугом, десять пенсионеров и пять волонтеров. Волонтеры не только помогали участникам справляться с разными видами деятельности, но и оказывали услуги личного ассистента.

Foto: Oragnizatorių nuotr.

«Пятеро волонтеров сначала сами приобрели навыки и умения данных ремесел и только потом, когда уже стали хорошо справляться с поделками, приступили к обучению остальных участников проекта», – рассказывает наша собеседница.

В ходе реализации проекта жители Зарасай учились резьбе по дереву, валянию из шерсти, делали изделия из кожи, посещали занятия по театральной терапии, где знакомились с основами актерского мастерства и танцевальных движений.

«На занятиях по основам танцевальных движений участники обучались линейным танцам. Хотя люди старшего возраста, танцуя, чувствуют себя несколько скованно, на самом деле они всей душой хотят подвигаться. После завершения проекта некоторые участники стали и дома расслабляться именно так – танцуя», – рассказывает председатель Союза людей с недугом Зарасайского края.

Были затронуты также некоторые виды деятельности, связанные с познанием себя: индивидуальные консультации с психологом, способы управления стрессом. О. Лудзиш подчеркнула, что цели проекта, который длился два года, были достигнуты, поскольку участники с помощью волонтеров многому научились, а приобретенные навыки смогли применить в быту и для удовлетворения собственных нужд: «Эти занятия помогают расслабиться. Участники проекта покидали стены своих домов и находили здесь не только возможность общения, но и положительные эмоции.

Некоторые участники продолжают заниматься и дома, а это, по словам О. Лудзиш, крайне важно в условиях пандемии, когда большинство людей живет в постоянном напряжении.

«Сегодня эти люди из-за ситуации с коронавирусом чувствуют себя изолированными от общества, живут в стрессе, смотрят и читают новости, которые все время твердят о пандемии. Этот период стал для них крайне сложным, поэтому то, чему они научились в рамках проекта, имеет огромное значение, так как помогает избавиться от напряжения», – говорит наша собеседница.

Foto: Organizacijos nuotr.

В проект привело бесконечное желание

Зофия Мацюлявичене – одна из самых активных участниц этого проекта. Отвечая на вопрос, почему она все же решила в нем участвовать, пенсионерка была немногословна – в проект ее привело бесконечное желание учиться.

«Было очень сильное желание. Я уже многое умею, но хочу знать еще больше. Больше всего я хотела научиться валянию банных шапок. Ведь овечки у нас есть, и шерсть тоже, а вот валять из нее я не умела. В проекте я этому научилась, у нас это здорово получалось, потому что команда была замечательная», – рассказывает З. Мацюлявичене.

Foto: Organizacijos nuotr.

Хотя она думала, что резьба у нее не пойдет, впоследствии оказалось, что и эти занятия пришлись ей по душе и были успешными: «А еще были танцы, было весело, мы все подружились».

Пенсионерка порадовалась своему участию в проекте. Она думает, что такие проекты очень важны – ведь интересно и пообщаться с другими участниками, и приобрести новые навыки.

«Многое я применяю и в быту. Например, всем - и внукам, и детям - я сделала шапочки из шерсти, чтобы они могли пользоваться ими в бане», – рассказывает участница проекта.

Foto: Organizacijos nuotr.

На вопрос, приходилось ли ей сталкиваться с трудностями в проекте, Зофия отвечает, что никаких сложностей не возникло. По ее мнению, не было и неудач: «Не было того, что мы не смогли бы сделать, у всех неплохо получалось».

Foto: Organizacijos nuotr.

Проект реализуется на средства Европейских структурных и инвестиционных фондов в рамках программы, цель которой – способствовать активности гражданского общества, стимулировать инициативность жителей различных регионов Литвы, снижая тем самым уровень социальной изоляции в стране. Подробнее о возможностях начать реализацию проектов в своем городе или сообществе – на сайте www.miestobendruomene.lt.





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