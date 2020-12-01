Отправленного в колонию Михаила Ефремова потеряли

Осужденного на 7,5 лет колонии общего режима за пьяное ДТП Михаила Ефремова снова потеряли. И в этот раз снова в Белгородской области. По данным «МК», актера должны были этапировать в колонию №4 в понедельник рано утром, однако этого не случилось.

Как стало известно «МК» администрация изолятора, в котором актер находился на карантине, в воскресенье, 29 ноября, сообщила VIP-сидельцу, чтобы тот готовился к отправке в колонию.

Актера должны были увезти из изолятора рано утром, между 5-6 часами. По плану уже к 8 часам осужденного ожидали в колонии №4. Однако по неизвестной причине Ефремов до места отсидки так и не доехал. Адвокаты актера только разводят руками.

– Его должны были отправить в колонию сегодня. Но пока его там нет. Возможно он находится в пути, - сказал «МК» адвокат Владимир Васильев.

Похожая ситуация уже была в начале ноября. Тогда Ефремова в течение одного дня отправили из московского СИЗО «Водник» в Белгородскую область. Скоротечная отправка заключенного стала полной неожиданностью как для его адвокатов, так и для родственников. В течение пяти дней о местонахождении Ефремов не было новостей. И только 11 ноября выяснилось, что Ефремов все это время был на карантине в СИЗО №3.

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