Мифы о коронавирусе: как распознать и отличить?

Вместе с распространением пандемией коронавируса, в Интернете распространяются слухи и теории заговора. А распространением так называемых фейк-ньюс – уже сложно отличить какая информация достоверна, а какая нет. Давайте о них и поговорим.

Один из слухов распространяемых в интернете – это чиппирование. Иммунолог Аурелия Жвирблиене говорит, что у мифа о том, что людей будут чипировать, нет логики, потому что если кто-то хочет чиппировать людей, зачем ждать вакцины от коронавируса? Чиппировать можно и сейчас. По мнению специалиста, у таких мифов отсутствует простая логика.

Также Аурелия Жвирблиене заверяет, что слухи о том, что вирус был создан искусственно – не обоснован. Тут только доля правды. В Ухани действительно есть лаборатория, которая работает с тканями летучих мышей, и возможно, что вирус распространился не с рынка, как предполагалось, а из этой лаборатории. Но и в этом случае, это сделано по неосторожности, а не выведено искусственно и специально.

По словам аналитика Департамента стратегических коммуникаций Вооруженных сил Литвы Томаса Чепониса – фейк-ньюс можно разделить на три группы: геополитические, финансовые и технологические.

Геополитический пример – это миф о том, что вирус был создан в США, чтобы ослабить влияние Китая. Финансовая категория фейк-ньюс – это миф о фармацевтах, которые заработают миллионы на прививках. Третья – технологическая – это миф о связи между коронавирусом и вышками 5G.

Как одним из средств борьбы с распространением подобных заблуждений Томас Чепонис называет образование и критическое мышление. Специалист советует жителям страны не спешить верить и делиться новостями, которые они только что прочитали или услышали. Аурелия Жвирблене предлагает искать достоверную информацию о коронавирусе на страницах официальных учреждений, следуя информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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