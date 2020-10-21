Отголоски пандемии: психологические проблемы и тревожная статистика домашнего насилия

Прошедший карантин, вынудил людей закрыться дома, что в свою очередь вызвали серьезные психологические проблемы у общества. Отсутствие обычной деятельности и изменение привычек привело к появлению более тревожных, депрессивных и апатичных людей. А вынужденная изоляция дома привело к росту насилия в семье: как в отношении детей, так и в отношении женщин.

По словам психолога Эдвардаса Шидлаускаса, людей больше всего пугает не сам вирус, а вынужденные ограничения. По словам специалиста, от пандемии больше всего страдают люди, склонные к фобиям и тревожные личности. Стресс выводит их из равновесия, ослабляет, а навязчивые мысли вызывают чувство страха.

Отвечая на вопрос, чье эмоциональное здоровье больше всего пострадало от коронавируса, психолог отметил врачей, на которых навалились большие нагрузки; студентов, неспособных справиться с проблемой самостоятельного обучения; а также пожилых людей, которые во время карантина испытывали чувство одиночества.

Эдвардас Шидлаускас также отмечает, что в школах тоже были проблемы. Для огромного количества учеников - самостоятельное обучение было вызовом. И осенью после возращения в учебные заведения – это чувствовалось.

Чтобы справляться с психологическими проблемами Министерство здравоохранения в сотрудничестве с Министерством социальной защиты и труда создали платформу - Pagalbasau.lt.

Сайт позволяет самостоятельно оценить свое эмоциональное состояние, а также помогает получить профессиональную помощь.

В период карантина литовская полиция регистрировала очень много сообщений о домашнем насилии. Но как рассказал начальник отдела коммуникации Департамента полиции Рамунас Матонис, полиция была готова и предприняла шаги, которые не позволили расти насилию.

Однако в целом сейчас случаев домашнего насилия стало меньше. За 9 месяцев текущего года зарегистрировано 5663 уголовных преступления, связанных с домашним насилием – на 4 процента меньше, чем в прошлом году за тот же период.

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