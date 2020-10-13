Порядок, в который коронавирус внес свои коррективы, упростил процедуру переселения в Литву

Начало пандемии коронавируса существенно повлияло на миграцию иностранцев в Литву и из Литвы. После того, как Литва закрыла свои границы, иностранцам стало труднее пересекать границу, поскольку в страну допускались только литовские граждане, грузоперевозчики, иностранцы, постоянно проживающие в Литве, дипломаты и солдаты НАТО.

Реагируя на ситуацию, Департамент миграции перенес в виртуальное пространство выдачу гражданства и разрешений на временное проживание. Директор департамента Эвелина Гудзинскайте, отмечает, что такие изменения помогают избегать контактов с людьми.

Также происходит и с теми иностранцами, которые хотят работать в Литве. «Общение с клиентами происходит в электронном виде, человек приходит в отдел только дважды - один раз для сдачи отпечатков биометрических изображений лица, в следующий раз для возврата уже изготовленных документов».

У иностранцев проживающих в Литве, в связи с пандемией также возникли проблемы. На карантине истекали визы или разрешения на временное проживание в Литве. Как говорит замминистра внутренних дел Таутвидас Тамулявичюс, «Мы отнеслись к таким случаям рационально, и разрешения на временное проживание всем, у кого истек срок действия визы в Литве, были продлены», - говорит замминистра.

Из-за миграционных ограничений, иностранцы «застревали» в Литве, выдача Шенгенских виз остановилась, а выдача национальных виз сократилась до минимума. Как рассказывает Эвелина Гудзинскайте, теперь выдача виз нормализовалась, и даже становится лучше, т.к. Литва применяет новый порядок выдачи виз для граждан Беларуси – они могут получить визы по гуманитарному коридору.

В связи со сложной ситуацией в Беларуси, их граждане и члены семей смогли получить национальную визу в упрощенном порядке. Необходимо предоставить доказательства наличия у гражданина достаточных средств для проживания в стране не менее 3 месяцев или заверенные документы, что он сможет получать такие средства.

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