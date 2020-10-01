В целях остановки пандемии был установлен строгий пограничный контроль

После объявления в марте в Литве чрезвычайной ситуации – министр внутренних дел Рита Тамашунене своим приказом ввела временный пограничный контроль, в результате чего в контрольно-пропускных пограничных пунктах в Клайпедском государственном морском порту и аэропортах страны стали проводиться проверки прибывающих в Литву лиц.

Чтобы справиться с последствиями распространения в стране коронавируса, пересечение границ с Латвией и Польшей было ограничено. Для этого оборудовались мобильные пункты, которые обеспечивались средствами связи, рядом устанавливались знаки, барьеры. Нужно было очень быстро создать временную инфраструктуру, чтобы иметь возможность контролировать эту границу – рассказал об изменениях в процедурах пограничного контроля начальник Отдела превенции СОГГ Гедрюс Мишутис.

В целях обеспечения контроля работа велась днем и ночью, и пограничникам на помощь поспешили представители других государственных органов – полиция Литвы военные.

И хотя, как сообщает Министерство внутренних дел, на сегодняшний день внутренний пограничный контроль – проверка лиц, прибывающих в Литву, – на контрольно-пропускных пограничных пунктах в Клайпедском государственном морском порту и в аэропортах приостановлен, представители министерства и дальше будут информировать общественность о необходимости самоизоляции по прибытии из подверженных риску пандемии стран.

По словам Риты Тамашунене, пока что все Балтийские страны придерживаются единой позиции и согласны с тем, что пересечение их границ не должно быть проблемным. И у граждан нашей страны, не должно возникать трудностей, тем более, что на приграничных территориях между Литвой и Латвией работает много литовцев и латышей, а с введением изоляции они утратили бы эту возможность, и убытки понесли бы именно предприятия.

И Министерство внутренних дел, и Служба охраны государственной границы призывают жителей перед выездом за рубеж поинтересоваться последней информацией о списке стран с высоким уровнем риска.

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