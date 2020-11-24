Занятия с собаками помогают двигаться тем, для кого прежде это было непреодолимой задачей

Aльтернативный метод лечения – канистерапия, лет десять назад получивший распространение в Литве, помогает пациентам и людям с ограниченными возможностями укреплять и улучшать свое психологическое состояние.

Замечено, что несколько часов, проведенных со специально обученными собаками, дают положительные результаты для больных детей, взрослых или пожилых людей: люди начинают смелее выражать свои мысли, концентрировать внимание, больше двигаться. По этим причинам потребность в канистерапии растет, и примером этого являются жители Висагинаса.

Стартовавший год назад в Висагинасе проект «Оказание психосоциальной помощи жителям Висагинаса с ограниченными возможностями посредством канистерапии» стал первым в Утенском районе, предложившим альтернативный метод лечения и подключившим к занятиям с детьми с ограниченными возможностями специально обученных собак.

Длившийся полгода проект получил поддержку жителей Висагинаса, особенно детей-инвалидов и их родителей. Замеченный рост потребности дал стимул для написания и других проектов, которые позволили бы продолжать занятия такого рода, поэтому жители Висагинаса по-прежнему могут получать услуги канистерапии.

С момента написания проекта до его реализации проходит долгий процесс обучения

Лаура Мажинте, руководитель первого проекта в области канистерапии в Висагинасе, говорит, что на стадии разработки проекта все выглядит одним образом, но с началом его реализации возникают различные сложности.

"Когда был подписан договор, я начала паниковать: думала, где я найду пятерых волонтеров – и не просто волонтеров, а с собаками, подходящими для терапии. Человек сам должен хотеть заниматься такой работой, да и собака должна быть соответствующая. Повсюду разместила объявления в надежде, что кто-нибудь отзовется, и, может быть, мне удастся привлечь кого-то из знакомых кинологов. Откликнулись восемь волонтеров, которых мы и пригласили для обучения", – вспоминает, как все начиналось, Л. Мажинте.

До занятий с детьми-инвалидами предстоял долгий процесс обучения. Первые несколько дней были посвящены обсуждению того, что такое волонтерство, каковы обязанности волонтера, за что он отвечает. Затем началась теоретическая подготовка под руководством психолога и кинолога, которые учили волонтеров работать с собаками. За теорией последовала практика – волонтеры посещали медицинские учреждения вместе с собаками специалистов, и только пройдя весь курс обучения волонтеры могли сами организовывать занятия.

Юлия Лавринович, которая вызвалась участвовать в проекте, говорит, что хотя теоретически и практически была готова к обучению, в ожидании первых встреч ее не покидало беспокойство. "Сначала возник шок, потому что ты не знаешь, как и о чем говорить – ведь некоторые дети страдают психическими расстройствами и нарушениями речи, поэтому было очень трудно разобрать, что они хотят сказать; некоторым и физически было трудно двигаться. Словом, первые занятия вызывали определенные сложности, но мы очень быстро поняли, что они – точно такие же люди, как и мы.

Они просто более искренние, более простые, чего хотят, о том и говорят, открыто демонстрируют, как себя чувствуют. Возможно, люди с ограниченными возможностями вызывают у нас страх, потому что мы находимся с ними не в одной плоскости, они все время где-то довольно далеко от нас, и мы не знаем, как они живут. Но когда сталкиваешься, понимаешь, что этот человек – такой же, как и ты, и страх исчезает", – рассказывает волонтер.

Юлия говорит, что людям с ограниченными возможностями или их близким также объясняют, как правильно общаться с собаками, чтобы ни животные, ни те, кто с ними работает, не ощущали давления.

Польза подобных проектов: укрепление здоровья и изменение отношения к собаке

В ходе проекта было проведено 10 групповых и столько же индивидуальных занятий. В них приняли участие ретривер, французский бульдог, джек-рассел-терьер, колли, немецкие овчарки. Такое разнообразие собак не только вызвало интерес у детей – собаки могли сменять друг друга, чтобы не так уставать.

"Мы заметили, что четыре часа, которые были запланированы для одного группового занятия – это слишком много. Удерживать внимание собаки так долго – сложно, потому что она все-таки работает. Оказывается, собака не может работать больше часа, она нуждается в отдыхе. Мы чередовали собак, занятия, делали перерывы. Но, в конце концов, дети с тяжелыми формами инвалидности тоже устают, потому что это все равно впечатления, хоть и положительные", – поясняет руководитель проекта.

Эти занятия приносят людям с ограниченными возможностями разностороннюю пользу. Татьяна Пуленко, руководитель Общества людей с ограниченными интеллектуальными возможностями "Надежда Висагинаса", внесшая свой вклад в реализацию проекта и воспитывающая сына с ограниченными возможностями, говорит, что такие занятия искала уже давно.

"Я знала, что такие занятия проходят в Каунасе, но все никак не получалось доехать. Детям эти встречи помогают и в эмоциональном плане. Ограниченные в своих физических возможностях начинают больше двигаться. Если мы, родители, просим ребенка протянуть руку, зачастую ему это не удается, потому что он не знает, зачем это делать – ради родителей, врачей, учителей? Но когда такое упражнение нужно выполнить с собакой, все получается.

Люди с проблемами речи становятся смелее, потому что собаке нужно дать команду, чтобы она что-то сделала, и дети очень стараются, чтобы собака их послушалась. Такие занятия помогают концентрировать внимание. Главное, что все уходят в позитивном настроении", – делится впечатлениями Татьяна.

Руководитель проекта Л. Мажинте говорит, что такие встречи меняют и отношение человека к собаке. Оказывается, собака может быть не только другом, но и терапевтом. После такой реабилитации часто возникает желание завести собаку, поэтому во время занятий предоставляется подробная информация о правильном уходе за собакой, о том, сколько стоит ее содержание, какую собаку выбрать и тому подобное. Это помогает участникам занятий принять решение, готовы ли они принять в семью еще одного члена.

Проект финансируется в рамках Программы инвестиционных действий структурных фондов ЕС, цель которой – призвать граждан к активности, организации инициатив в своих городах и, таким образом, снижению уровня социальной изоляции в Литве. Подробнее о возможностях инициировать проекты в своем городе или сообществе: www.miestobendruomene.lt.

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