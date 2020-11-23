Потерпевшие отозвали имущественные иски к Михаилу Ефремову

Трое родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов, отозвали из суда иски о выплате компенсации морального вреда, сообщает “Интерфакс”.

Такое решение, сообщил адвокат потерпевших Александр Добровинский, было принято после того, как актер полностью выплатил компенсацию. И оно было ожидаемым, так как на сегодняшний день как раз и было назначено слушание по этим искам. Но раз деньги выплачены, то и претензии — во всяком случае финансовые — сняты.

Также Добровинский рассказал, что родственники Захарова, интересы которых он представляет, получили письма от Ефремова. “Это письма, написанные лично Михаилом Олеговичем каждому из потерпевших. В ближайшее время, если они захотят, мы их представим общественности”, — сказал он.

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