СМИ: После проигрыша мужа на выборах Мелания Трамп хочет развестись, но боится мести

Таблоид Daily Mail запустил волну слухов о том, что Мелания Трамп готова развестись с мужем. Издание напомнило, что бывшая помощница Дональда Трампа Омароса Маниголт-Ньюман в своей книге "Невменяемый" предполагала, будто первая леди ждет, когда президент уйдет со своего поста, чтобы расторгнуть брак. Теперь заявления экс-сотрудницы Белого дома, сделанные в 2018 году, вновь стали темой для обсуждения в СМИ.

"По-моему, Мелания считает каждую минуту до того, как он покинет офис и она сможет с ним развестись", — написала Омароса Маниголт-Ньюман (цитируется по Newsweek). По ее словам, пока Дональд Трамп находится на посту, она не может это сделать, потому что боится. "Если бы Мелания попробовала подвергнуть его полному унижению и бросить, пока он в офисе, он нашел бы способ наказать ее", — писала автор. Наказанием, утверждала Маниголт-Ньюман, могло стать лишение Мелании гражданства США.

Она также заявила, что уверена: своими нарядами первая леди мстит своему мужу за обиды — в доказательство автор книги привела в пример розовую блузку Gucci с бантом под названием pussy-bow, в которой Мелания Трамп пришла на президентские дебаты в 2016 году. Это было после того, как на свет выплыло оскорбительное высказывание Трампа относительно способов соблазнения женщин, когда он предложил "хватать их за киску", то есть "pussy".

Маниголт-Ньюман также вспомнила скандальную куртку Мелании Трамп с надписью "Мне правда все равно, а вам?", в которой она в 2018-м отправлялась к детям нелегальных мигрантов: по мнению автора книги "Невменяемый", первую леди вынудили отправиться в лагеря на границе с Мексикой, чтобы "привести в порядок то, что натворил ее муж", и сообщение на куртке было обращено непосредственно к Дональду Трампу.

"В общей сложности, все ее стилистическое бунтарство служило одной и той же цели. И не только тому, чтобы запутать и направить по ложному пути — эти стратегии слишком хорошо знакомы ее мужу. Я уверена, что Мелания использует стиль, чтобы наказать мужа", — писала Маниголт-Ньюман.

В 2018 году заявления Омаросы Маниголт-Ньюман вызвали возмущение в Белом доме: те, что касались Мелании Трамп, опровергла представительница первой леди Стефани Гришэм. "Госпожа Трамп редко, если когда-нибудь вообще, взаимодействовала с Омаросой. Для нее стало разочарованием, что она набрасывается и мстит в такой эгоистичной манере, особенно после того, как президент дал ей так много возможностей", — сказала Стефани Гришэм Newsweek.

Напомним, Омароса Маниголт-Ньюман была звездой реалити-шоу "Подмастерье", которое Дональд Трамп вел на протяжении 14 сезонов. После того, как она активно поддерживала его во время избирательной кампании 2016 года, ее пригласили в Белый дом — в январе 2017-го бывшая телезвезда заняла место помощника президента и директора по коммуникациям в Управлении по связям с общественностью. В декабре 2017 года ее уволили из-за разногласий с Джоном Келли, руководителем аппарата президентской администрации.

Сам Дональд Трамп после выхода книги назвал свою бывшую ассистентку чокнутой. В одном из твитов по поводу книги он написал: "Чокнутая Омароса уже подписывала полное соглашение о неразглашении!".

Вероятность того, что Мелания Трамп, которая состоит в браке с Дональдом уже 15 лет, готова с ним развестись, часто муссируется в прессе и соцсетях, где с самого начала президентства Трампа начали искать доказательства того, что жена президента несчастлива в браке.

Когда уже в марте 2017-го через два месяца после инаугурации наблюдатели следили за тем, как первая пара Америки садится в самолет, чтобы вылететь в Мар-а-Лаго во Флориду, они обратили внимание, что Мелания Трамп не давала мужу взять ее за руку, позволив ухватить лишь за кончики пальцев. "Мелания не скрывает от окружающих, насколько она несчастлива", — предполагал по этому поводу источник издания US Weekly.

Такие неловкие телодвижения и выражение лица Мелании Трамп во время инаугурации президента, оцененное публикой как безрадостное, дали повод пользователям соцсетей запустить хэштег #FreeMelania (#ОсвободитеМеланию). Масла в огонь подливал и тот факт, что первая леди США и сын пары Бэррон переехали в Белый дом из Нью-Йорка лишь через пять месяцев после того, как там обосновался Дональд Трамп.

В последний раз предположения о грядущем разводе Twitter начал высказывать в августе 2020-го — тогда хэштег #DivorceTrump (#РазводТрамп) начал набирать популярность после того, как первая леди в очередной раз не дала руку мужу по прибытию на Объединенную базу морской авиации США Эндрюс. Это было запечатлено на видео, которое пользователи соцсети начали комментировать словами "Она голосует за Байдена".

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