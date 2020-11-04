ФОТО, ВИДЕО: Вилла Шона Коннери на юге Франции с роскошным видом на море

Как и его герой Джеймс Бонд, которому доставались лучшая еда и напитки, самые дорогие автомобили и самые красивые женщины, ушедший недавно из жизни легендарный актер Шон Коннери мог позволить себе многое. В том числе и люксовую недвижимость в разных странах мира.

Коннери принадлежали дома в Англии, Испании, на Багамах и во Франции. Последний был продан незадолго до смерти актера за 33,8 миллиона долларов, однако местные жители до сих пор называют его "местом Шона", пишет портал toptenrealestatedeals.com.

Это одна из красивейших вилл на Французской Ривьере с видом на Ниццу и Средиземное море. И именно тут снимались некоторые сцены одной из частей бондианы - "Никогда не говори никогда".

Дом расположен на территории площадью более 1 акра (4 тысячи квадратных метров) на краю утеса с видом на Английскую набережную и Старый порт. Каменный особняк выполнен в классическом французском стиле 1920-х годов. В доме 5 этажей, есть лифт и терраса на крыше, пять спален и ванных комнат распределены по всем этажам. Из большого зала с панорамным окном открывается вид на горы и море. Также в доме есть фитнес-комплекс с тренажерным залом и крытым бассейном.

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