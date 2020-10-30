«Принцип светофора»: регионы Литвы и страны Европейского союза разбиты на группы, отмеченные разным цветом

По мере увеличения числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией, литовское правительство принимает новые меры, направленные на борьбу с распространением вируса. С этого момента по показателям заболеваемости COVID-19 самоуправления отмечаются зеленым, желтым и красным цветами. Между тем страны Европейского союза поделены на четыре группы по «принципу светофора».

На основании разделения на зоны принимается решение, какие рекомендации по борьбе с распространением вируса предоставить самоуправлению. Ситуация в самоуправлениях оценивается по трем критериям: показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тысяч жителей, процент положительных результатов тестов в течение 7 дней и процент случаев, не связанных со вспышками и очагами заболевания, в течение 7 дней.

Самоуправления теперь «раскрашены» тремя цветами

Зеленая зона означает, что риск заражения коронавирусом в отнесенных к ней самоуправлениях – низкий, поэтому нет необходимости вводить в них дополнительные ограничения. В зеленую зону попадают те самоуправления, заболеваемость в которых составляет менее 25 случаев на 100 тысяч населения, а количество положительных тестов в неделю – менее 4 процентов.

Желтой зоной отмечаются самоуправления, в которых заболеваемость не превышает 50 случаев на 100 тысяч жителей, количество положительных тестов – равно или выше 4 процентов, заболеваемость 25 – 150 случаев на 100 тысяч. жителей, а количество положительных тестов составляет менее 4 процентов.

«Окрашенные» в красный цвет самоуправления должны следовать рекомендациям и инструкциям специалистов, в регионе может быть объявлен карантин, применяются меры, ограничивающие повседневную жизнедеятельность людей, вносятся изменения в порядок проведения мероприятий и осуществления образовательных процессов, вводится требование обязательного ношения средств индивидуальной защиты и соблюдения безопасной дистанции», – рассказывает министр внутренних дел Рита Тамашунене.

Она подчеркивает, что красным отмечаются те самоуправления, заболеваемость в которых превышает 50 случаев на 100 тысяч жителей, количество положительных тестов составляет 4 процента и более, а процент случаев, не связанных со вспышками или очагами заболевания, в неделю – 30 процентов или более.

Также, если заболеваемость будет выше 150 случаев на 100 тысяч жителей, а количество случаев, не связанных со вспышками или очагами, в неделю составит 30 процентов или более. Однако в самоуправлении должно быть зарегистрировано не менее 10 случаев в неделю.

Лица, вернувшиеся из стран ЕС, отмеченных красным или серым цветом, должны соблюдать режим самоизоляции

Правительство также приняло решение разбить все страны Европейского союза на четыре группы – по «принципу светофора». Согласно введенным критериям оценивается риск, обновляется список затронутых коронавирусом стран и применяются превентивные меры.

Основными критериями оценки стран является показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тысяч жителей, процент положительных тестов за неделю, объем тестирования (количество тестов на 100 тысяч населения) за 7 дней.

На основании вышеперечисленных критериев страны ЕС делятся на четыре группы, отмеченные разным цветом, – зеленым, желтым, красным и серым.

К зеленой группе относятся страны с заболеваемостью менее 25 случаев на 100 тысяч жителей за последние 14 дней и с долей положительных тестов – менее 4 процентов. К лицам, прибывающим из зеленой зоны, ограничения не применяются.

В желтую группу входят страны, заболеваемость в которых за последние 14 дней составляет менее 50 случаев на 100 тысяч жителей, число положительных тестов – 4 или более процентов, или заболеваемость за последние 14 дней была в пределах от 25 до 150 случаев на 100 тысяч жителей, а доля положительных тестов – менее 4 процентов.

Красным цветом обозначаются страны, заболеваемость в которых за последние 14 дней составляет 50 или больше случаев на 100 тысяч жителей, число положительных тестов – 4 или более процентов, или заболеваемость была более 150 случаев на 100 тысяч жителей за последние 14 дней.

В группу серого цвета входят те страны, по которым недостаточно данных для оценки вышеуказанных критериев или в которых объем тестирования составляет 300 и менее тестов на 100 тысяч жителей в течение 7 дней.

К лицам, прибывающим в Литву из красных и серых зон, применяются уже введенные ранее меры: соблюдение режима самоизоляции или проведение теста на COVID-19.

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