ФОТО: у Владимира Преснякова и Натальи Подольской родился второй сын

SHOWTIME!

Foto: Instagram.com nuotr.

Буквально на днях Владимира Преснякова начали поздравлять с очередным отцовством, не совсем правильно поняв его пост. На что он ответил: "Ещё нет, но уже скоро!!!" И вот сегодня Наталья Подольская порадовала записью "Сверху решили, что сегодня".

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