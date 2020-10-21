Результаты пандемии: больше людей с повышенной тревожностью и жертв домашнего насилия

Возникшая пандемия коронавируса, а затем и объявленный карантин вынудили людей закрыться дома, что стало причиной серьезных психологических проблем. Из-за прекращения обычной деятельности и изменения привычек в обществе стало появляться все больше людей, склонных к беспокойству, депрессии, апатии. Вынужденное длительное пребывание дома повлекло за собой и рост насилия в близком окружении – участились случаи его применения в отношении детей и женщин.

Пандемия повлияла на учащихся, медиков и пожилых людей

По словам психолога Эдвардаса Шидлаускаса, людей больше пугает не сам вирус, а спровоцированные им ограничения. Коронавирус, замечает он, представляет большую опасность для людей преклонного возраста, а также для тех, у кого ослаблен иммунитет, имеются хронические заболевания. Между тем большинство людей не причисляют себя к этим группам и думают, что переболеют вирусом в легкой или вовсе бессимптомной форме.

«Единственной проблемой становится вопрос, почему я должен ради этой мелочи приносить такие жертвы, например, не ходить на работу, не посещать те или другие мероприятия. Похоже, терпения становится все меньше, кругом усиливается недовольство», – отмечает психолог.

Он считает, что самое мощное влияние пандемия оказала на людей, склонных к фобиям, отличающихся повышенной тревожностью. Столкнувшись с этими проблемами, люди ищут помощи в кабинете психолога, так как стресс выводит их из равновесия, ослабляет, а навязчивые мысли вызывают чувство страха.

«Вирус подействовал и на тех людей, которые уже пострадали или в будущем пострадают экономически, кто теряет привычный образ жизни и деятельности. Это может повлечь за собой разочарование, депрессивное состояние», – рассказывает Э. Шидлаускас.

Отвечая на вопрос об отдельных группах в обществе, на эмоциональное состояние которых коронавирус оказал самое сильное влияние, психолог говорит о медиках, у которых невероятно возросла рабочая нагрузка, учащихся, не способных справиться с трудностями самостоятельного обучения, и о пожилых людях, ощутивших усилившееся чувство одиночества, изолированности от всех.

«В школах снизились результаты учебы вследствие ослабления навыков к обучению. Для немалой части учащихся самостоятельное обучение стало настоящим вызовом, и они не справились, вернулись в школы более расслабленными и обленившимися. На своих рабочих местах люди также не работали в полную силу – включился полуотпускной режим», – поясняет наш собеседник.

Ramūnas Matonis Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Пандемия, по его мнению, изменит общественные привычки, поскольку забота о собственной безопасности станет частью рутины: «Должна возрасти тяга к чистоте, мытью рук. Повседневная забота о своей безопасности должна стать определенной частью рутины, что до сих пор людям не было свойственно».

Пандемия особенно повлияла на психологическое состояние общества, поэтому в целях снижения негативных последствий коронавируса для эмоционального здоровья жителей страны Министерство здравоохранения в сотрудничестве с Министерством социальной защиты и труда и профессионалами в соответствующих сферах деятельности создало обновленную национальную платформу – Pagalbasau.lt.

Там можно найти актуальную информацию об эмоциональном здоровье и доступной психологической помощи, адаптированной к условиям пандемии COVID-19. Портал помогает самостоятельно оценить свое эмоциональное состояние, информирует население страны о наиболее часто встречающихся расстройствах психики и поведения, объясняет, как получить профессиональную помощь специалистов, помочь себе и своему ближнему.

Случаев насилия в близком кругу становится меньше

После объявления в стране карантина полиция Литвы регистрировала все больше сообщений о проявлении домашнего насилия. Как отмечает полиция, в карантинный период жители столкнулись с трудностями, поскольку постоянное пребывание в кругу семьи повышало напряжение, и это повлияло на изменения в поведении обидчика и возможной жертвы насилия.

«Все правонарушения или преступления переместились в сферу частной жизни людей. В начале карантина мы прогнозировали активизацию домашнего насилия, увеличение случаев мошенничества в виртуальном пространстве и снижение количества преступлений, совершаемых в общественных местах. Примерно так и вышло. Пожалуй, мы ожидали еще большего числа случаев насилия в ближнем кругу и к нему подготовились, предприняли некоторые шаги, так что их рост не был столь значительным», – отметил заведующий Отделом по связям с общественностью Департамента полиции Рамунас Матонис.

Естественно, говорит наш собеседник, когда семья на карантине проводит вместе 24 часа в сутки, число возникающих в ней ссор и конфликтов, перерастающих в более серьезные преступления, увеличивается: «Люди не привыкли так долго находиться вместе, поэтому и возникало больше конфликтных ситуаций».

И все-таки сейчас случаи домашнего насилия встречаются реже. За 9 месяцев текущего года было зарегистрировано 5663 правонарушений, связанных с насилием в близком кругу, – на целых 4 % меньше, чем за тот же период прошлого года.

«Реальной угрозы роста домашнего насилия в ближайшее время мы пока не видим, но постоянно анализируем ситуацию и принимаем превентивные меры», – утверждает Р. Матонис.

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