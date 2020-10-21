Карантин подтолкнул к новой реальности – дистанционное обучение станет обычной практикой

Пока правительство, самоуправления, медицинские и другие учреждения решали, как остановить распространение вируса, велся поиск не менее важных решений и для учебных заведений. Перенос уроков в виртуальное пространство столкнулся с немалыми трудностями, однако его практическая реализация весной продемонстрировала, что оцифровка литовского образования уже никого не пугает. Есть мысль, что даже после окончания пандемии коронавируса, если сохранится такая необходимость, можно было бы и дальше применять практику дистанционного обучения – например, в дни сильных морозов, изнуряющей жары или эпидемии гриппа.

Руководитель Оперативного штаба COVID-19 при Министерстве здравоохранения Марюс Чюрленис отмечает, что Литву каждый год охватывают более или менее жесткие эпидемии сезонного гриппа, люди страдают различными инфекционными заболеваниями, однако масштаб распространения коронавируса оказался гораздо больше. В связи с этим образовательные учреждения не могли ограничиться лишь объявлением каникул для школьников и студентов – пришлось оперативно искать возможности переноса учебного процесса в виртуальное пространство.

Чтобы справиться с ситуацией и остановить распространение вируса в стране, Министерство внутренних дел подготовило рекомендации, которые во время карантина обязаны были соблюдать все учреждения, в том числе и образовательные. Рекомендации содержали предложения по организации публичной коммуникации и работы в учреждениях, специфика которых не позволяла перенести процесс в виртуальную среду, а также по предоставлению населению услуг первой необходимости.

У высших учебных заведений особенных трудностей в связи с этими изменениями не возникло – как объяснила директор Департамента общего развития при Министерстве образования, науки и спорта Йоланта Навицкайте, последние давно создали свои виртуальные учебные сферы, так что дистанционное обучение является для них вполне устоявшейся практикой.

С более серьезными вызовами столкнулись те студенты, которые в течение весеннего семестра должны были пройти обязательную практику, однако из-за карантина не смогли этого сделать. «Например, студенты-медики не могут проходить практику дистанционно – это все-таки не менеджмент. Пришлось решать вопрос, допустить ли студентов к прохождению практики, если они сами выразили такое желание. Мы обсуждали это с Министерством здравоохранения и вместе искали разные варианты решений», – говорит Й. Навицкайте.

Тем не менее, больше всего сложностей возникло у учреждений общего образования – было замечено, что не все учащиеся располагают необходимыми для обучения средствами, не все могут быть обеспечены подходящей для учебы средой. «Чтобы остановить распространение вируса, мы приняли строгие меры, которые потребовали от всех учреждений быстрой переориентации их работы. Мы понимали, что требуем многого, особенно от тех учреждений, которым с трудом давался перенос работы в виртуальное пространство. Школы, учителя и родители учеников столкнулись, пожалуй, с самыми серьезными вызовами, однако в разгар пандемии было особенно важно обеспечить безопасность учащихся.

По прошествии несколько недель виртуального обучения школьники поняли – это не игра

Сразу после введения карантина было решено перенести на более ранний срок школьные весенние каникулы – без тщательной подготовки невозможно обеспечить продолжение учебного процесса. Эти каникулы для учеников продлились целых две недели, а не одну, как обычно. В это время шел процесс выяснения, чего не хватает, в чем нуждаются школы, принимались регламентирующие правовые акты, поскольку никаких положений о том, как должна действовать система в условиях экстремальной ситуации такого уровня, не существовало.

По словам директора Департамента общего развития при МОНС, в течение первой недели велась интенсивная координационная работа с самоуправлениями и школами, направлялись предложения, каким образом учебные заведения должны переходить на дистанционное обучение. На второй неделе каникул школы больше внимания уделяли организации собственно процессов обучения, поскольку учителя должны были подготовиться к урокам, ознакомиться с платформами.

Министерство успокаивало педагогов, уговаривая их снизить амбициозность планов, не ставить запредельных целей в первые недели – странно было бы ожидать, что все сразу пойдет гладко и будет запущен качественный образовательный процесс. Наибольшие затруднения возникли из-за отсутствия у учащихся нужных средств, которые позволили бы им участвовать в виртуальных уроках.

«Родители перешли на удаленную работу, так что некоторые семьи, где детей было больше, испытывали недостаток компьютерного оборудования, кому-то физически не хватало помещений. Понадобилось время, чтобы обеспечить каждому удобное место для работы и учебы», – говорит Й. Навицкайте.

Опрос, проведенный в первую же неделю среди самоуправлений и школ, показал, что примерно у 35 тыс. школьников дома нет нормального компьютера и интернет-связи, необходимых для обучения. «Мы все понимали, что в долгосрочной перспективе придется гарантировать детям возможность учиться дистанционно, поэтому важно было оптимизировать процессы и сократить процедуры, чтобы необходимое для удаленного обучения оборудование было закуплено как можно скорее», – утверждает министр внутренних дел Рита Тамашунене. Рассматривались разные варианты, где и как физически можно купить планшетные компьютеры. Со временем закупки были проведены, и планшеты розданы учащимся.

До этого школы самостоятельно искали решения, как включить учеников в процесс обучения. Некоторым из них выдавались школьные компьютеры, а тем, у кого не было интернет-связи, помогали социальные работники, сотрудники староств – через них организовывалась передача заданий ученикам, пока не появились планшеты.

Мэр Йонавы и президент Ассоциации местных самоуправлений Литвы Миндаугас Синкявичюс заметил, что школам нужно было обеспечить безопасное использование планшетов. «Помню, я своему коллективу сказал: смотрите, мы сейчас получим кучу разных планшетов, может, все-таки их застрахуем? Так что решали и вопросы страхования – вдруг потеряется, украдут, или родители, склонные к вредным привычкам, задумают вещь, предназначенную для их ребенка, реализовать на рынке. Так что разные вопросы возникали.

Но и в этой ситуации можно найти позитивные моменты. Мы все время говорили о цифровых школах – и вот переход в мир технологий произошел быстрее, чем ожидалось. Я думаю, что и дети, и педагоги приобрели необходимые навыки и смогли неплохо приспособиться ко всей этой ситуации», – отмечает М. Синкявичюс.

Его слова подтверждает и Й. Навицкайте, которая говорит, что большинство учащихся проявили сознательность, поняли, что они сами несут ответственность за то, чему они научатся на уроках. «Некоторые ученики думали, что просто две недели не походят в школу, и на этом все закончится. Однако спустя две учебных недели в детских головах произошел переворот – пришло понимание, что это не шутка, а новая реальность к которой нужно адаптироваться», – говорит директор Департамента общего развития при МОНС.

Выученные уроки и применение полученного опыта в новом учебном году

В период карантина МОНС постоянно общалось с образовательными учреждениями, давало им рекомендации. Следить за ходом учебного процесса должны были и сами школы. Это позволило увидеть, какие меры себя оправдали, а какие – нет. «Мы с завучами, ответственными за процесс обучения, каждую среду организовывали видеоконференции, где делились решениями относительно его организации. Уже в конце весны мы рекомендовали школам за лето на своем уровне принять решения о единой учебной платформе и подобных вещах», – говорит Й. Навицкайте.

Летом значительная часть школ, стремясь усилить цифровые компетенции педагогов, организовали для них соответствующие курсы. Национальное агентство просвещения вместе с партнерами предложило бесплатный курс обучения на тему удаленной работы. Кроме того, уточнялись правовые акты: они дополнялись регулярными положениями в связи с тем, что эпидемия или пандемия могут стать обычным явлением. Это значит, что в случае эпидемии гриппа в школе объявлять карантин и отменять уроки не придется – школа просто перейдет на удаленное обучение. Соответственно, это правило действовало бы и в сильные морозы или жару.

Перед новым учебным годом было принято решение о потоковом обучении, которое также вызвало много разных вопросов. «Решением оперативного руководителя на школы было возложено обязательство регулировать потоки учащихся, чтобы школьники, которые учатся в разных классах, не встречались в коридорах.

Однако еще весной, когда школы обменивались своим опытом, рождались новые идеи по поводу того, как можно было бы обеспечить безопасность в школьной среде. Например, Литовский центр детей и молодежи раскрасил свою школу в разные цвета, организовав для детей направления движения. Было здорово наблюдать за тем, как эта инициатива была подхвачены по всей Литве, и школы стали такими красочными. Появилось больше доверия к совершенно не традиционным, индивидуальным решениям», – поделилась прекрасным примером Й. Навицкайте.

С началом учебного года не удалось избежать вспышек коронавируса в школах, и невозможно не думать о том, что их станет еще больше. «Я думаю, там, где собираются люди, всегда существует повышенная угроза проникновения болезни, да и социальный контакт там неизбежен. Не будет такого, чтобы все подростки сидели в классах, а потом не шалили в коридорах, так что риск вполне обоснован. Конечно, можно утешать себя тем, что образовательных учреждений у нас несколько тысяч, поэтому несколько десятков случаев заболевания еще не так трагично. И все же складывающаяся ситуация не дает покоя. Однако, если снова будет введен карантин, думаю, мы могли бы вернуться и к удаленной работе, и к учебе, и ничего страшного бы не произошло», – говорит М. Синкявичюс.

Большая часть школ страны продолжает придерживаться потокового обучения, соблюдая соответствующие требования к безопасности. Между тем вузы и дальше работают по принципу смешанного обучения.

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