Состояние здоровья отца Киркорова ухудшилось, он попал в реанимацию

Состояние здоровья Бедроса Киркорова по-прежнему вызывает опасения у врачей. Прошло уже около двух недель, а отец поп-короля до сих пор находится в медицинском учреждении, — сопереживает “КП”. по словам поп-короля, 88-летнего Бедроса подвело сердце.

“Сердечный приступ, — вздыхает Филипп. — Уже две недели нет с ним связи, до сих пор в реанимации. К нему не пускают, общаемся через врачей”.

О госпитализации Бедроса Киркорова стало известно 24 сентября. В больницу его привез личный водитель после того, как тот пожаловался на боли в области сердца.

Филипп в тот момент находился на отдыхе в Греции, но как только узнал о проблемах отца, тут же срочно решил вернуться.

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