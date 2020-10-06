Анна Семенович заболела коронавирусом

Несмотря на то, что московские власти в лице мэра Собянина уверяют, что никакой второй волны эпидемии нет (поскольку якобы “вторая волна“ — это повторные заболевания), новости напоминают весенние: чуть ли не каждый день — новая “звезда” с “короной”. Сегодня стало известно, что больна Анна Семенович.

40-летняя Анна Семенович сообщила о заболевании в личном блоге: “Любимые, не хотела вас сразу пугать, но пришло время поделиться не самой приятной новостью. Уже неделю я нахожусь дома на карантине. Вирус COVID-19 добрался и до меня”.

Она добавила, что, к счастью, переносит недуг в легкой форме: не было ни температуры, ни других неприятных симптомов. Единственное, что заставило звезду заподозрить неладное — слабость. Несмотря ни на что артистка сохраняет позитивный настрой и уже готовится к возвращению на сцену. “Чувствую себя гораздо лучше, 12 октября самоизоляция закончится, и я с приобретенными антителами снова вернусь в строй совершенно безопасная для окружающих!” — заявила певица.

Сейчас Анна коротает время за просмотром телесериалов и чтением книг. Кроме того, она пообещала подготовить для фанатов новые музыкальные сюрпризы. “А вас очень прошу беречь себя и родных. Носите маски и перчатки, избегайте по возможности людных мест. Ваша коронованная Анна”, — с юмором заключила исполнительница.

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