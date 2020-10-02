Рудковская опубликовала фотографию с новорожденным, Плющенко и сыном Александром.

"Теперь у меня 4 сына и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич Плющенко", — написала Рудковская в Instagram.

Рудковская и Плющенко поженились 12 сентября 2009 года. 6 января 2013 года у пары родился сын Александр.

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Arseniy Plushenko welcome in our world 😇Арсений Евгеньевич Плющенко 25.09.2020 ! 🙏🏻.
Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) 1 Окт 2020 в 9:02 PDT

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