Готовность к пандемии: вызовы и решения, потребовавшие быстрой реакции

В середине марта – с началом карантина – все мы могли только догадываться, какие последствия для Литвы повлечет за собой стремительное распространение опасного для жизни людей вируса COVID-19. Именно поэтому были необходимы в том числе и нестандартные решения – например, объявление министром внутренних дел Ритой Тамашунене режима чрезвычайной ситуации в стране еще до первого случая заражения коронавирусом позволило службам лучше подготовиться к пандемии. И хотя к худшему сценарию подготовка велась задолго до прихода вируса в Литву, службы утверждают, что переориентировать свою работу было непросто, но теперь уроки выучены, и уже понятно, какие действия следует предпринимать в случае повторения подобных событий.

Как в самом начале пандемии, когда в Европе еще только начинали подсчитывать первые случаи заболевания коронавирусом, так и в период ее стремительного распространения Министерство внутренних дел организовало ряд дистанционных конференций с представителями самоуправлений страны. В их рамках предоставлялись консультации, давались ответы на вопросы муниципалитетов. В ходе виртуальных встреч внимание уделялось всему – от организации удаленной работы самоуправлений до оказания помощи населению.

К организации помощи жителям страны привлекались и уставные органы Министерства внутренних дел, такие как Департамент полиции, Служба охраны государственной границы, Департамент пожарной безопасности и спасения и др. По словам их представителей, до первых случаев заболевания коронавирусом в Литве основное внимание уделялось самообеспечению защитными средствами и подготовке возможного переноса определенных услуг в виртуальное пространство.

Накануне пандемии: первые шаги по обеспечению безопасности общества

«Увидев, как меняется ситуация, больше всего внимания мы уделили приобретению средств защиты – важнейшей задачей было обезопасить своих сотрудников. Несколько упростило ситуацию то, что у нас давно уже установлен стандарт, чем должен быть оснащен полицейский автомобиль. Определенные защитные средства и так уже там были, но нужно было приобрести еще и специфические, такие как дезинфицирующая жидкость, перчатки, и это было крайне важно», – о первых действиях в ответ на введение чрезвычайной ситуации рассказывает заведующий Отделом коммуникации Департамента полиции Рамунас Матонис.

Ramūnas Matonis Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

По словам Р. Матониса, Департамент полиции одним из первых стал проводить публичные закупки и приобретать защитные средства, так что нехватки в них не ощущалось. Его примеру последовали и другие службы, организовав публичные закупки с целью позаботиться о безопасности своего персонала.

Между тем не были забыты и самые большие больницы Литвы. Как нам рассказал заместитель директора Департамента пожарной безопасности и спасения (ДПБС) Миндаугас Канапицкас, его служба, в ведении которой находится управление госрезервом, снабжала средствами защиты крупнейшие литовские больницы.

«Все мы знаем, что самая серьезная нагрузка пришлась на медиков, поэтому нужно было им помогать, выделяя респираторы и другие защитные средства из государственного резерва. Такие медицинские учреждения мы снабжали нужными средствами и в немалых количествах – несмотря на выходные дни или ночное время. Со временем появилось больше защитных средств, которые по мере необходимости закупали разные учреждения», – говорит М. Канапицкас. Пополнение резерва такими защитными средствами, не считая лекарств и медицинского оборудования, было осуществлено еще в марте – после выделения правительством Литвы 24 млн евро.

За приобретением уставными органами Министерства внутренних дел защитных средств последовал следующий шаг – переориентация рабочего процесса. Главное изменение заключалось в переносе работы и некоторых услуг в виртуальное пространство. «В период действия экстремальной ситуации все мы должны были адаптироваться к новому положению, привыкнуть работать удаленно; не стало исключением и самоуправление, поэтому предложенные поправки к закону создали условия, позволяющие своевременно принимать все важные решения», – утверждает министр внутренних дел Рита Тамашунене.

Переориентация деятельности служб – чему уделить максимум внимания?

В разгар пандемии особенно много внимания уделялось медикам, которые непосредственно работали с зараженными коронавирусом людьми. Чтобы не допустить стремительного роста числа заболевших, объединялись и по-новому организовывали свою работу государственные службы.

Очень быстро должна была изменить специфику своей работы и Служба охраны государственной границы (СОГГ). 14 марта министр внутренних дел Р. Тамашунене, как председатель Правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, объявила о временном восстановлении внутреннего пограничного контроля. Поскольку Литва на тот момент запретила иностранцам въезд в страну, потребовалось переорганизовать всю инфраструктуру пограничного контроля, что, по словам начальника Отдела превенции СОГГ Гедрюса Мишутиса, оказалось непростой задачей.

«Литва в период пандемии коронавируса впервые воспользовалась правом восстановить пограничный контроль. В стране должны были в полном объеме приступить к работе мобильные контрольные пункты, кроме того, следовало обеспечить инфраструктуру, наличие средств связи и т. п., чтобы каждый въезжающий в Литву через Латвию или Польшу проходил проверку.

Прежде такая инфраструктура отсутствовала, и необходимо было создавать совершенно новую рабочую модель, что потребовало больше человеческих ресурсов. К обеспечению контроля были привлечены не только пограничники – сюда направлялись силы из разных подразделений, даже военнослужащие», – рассказывает Г. Мишутис.

По-другому расставить свои приоритеты должен был и Департамент полиции. Должностные лица помогали и медикам, и пограничникам, и Национальному центру общественного здоровья, а также другим организациям и службам.

«В сущности, мы помогали всем, потому что полиция Литвы является одной из крупнейших организаций, и наш вклад был достаточно важным. В период карантина приоритеты немного изменились, но перемены мы наблюдали и в жизни самих людей: в общественных местах их было гораздо меньше, сократилось число преступлений и различных правонарушений. Большая часть правонарушений и преступлений перешла в семейно-бытовую сферу, участились случаи насилия в отношении близких», – заметил Р. Матонис.

И хотя было непросто находить способы решения сложных задач во время чрезвычайной ситуации, представители упомянутых служб подтверждают, что быстрая реакция на вызванные пандемией угрозы дала хорошие результаты. Этот опыт научил нас тому, как следует реагировать в подобных ситуациях, поэтому, если история повторится, план действий уже будет готов.

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