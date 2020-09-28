"Надеюсь, ты не откажешься от своих слов, что готова выйти на ринг против любого. Ты сама сказала, что ты боец по жизни! Ты красивая, а я красивая и сильная. Обещаю, сильно бить не буду, но буду бить красиво!" — обратилась к Бузовой спортсменка.
Пост Семеновой стал ответом Ольге на предложение создать шоу, где профессиональные боксеры будут выходить на ринг с популярными блогерами. Эту идею Бузова предложила в разговоре с Умаров Кремлевым, генсеком Федерации бокса России. Видео их беседы Кремлев опубликовал в Instagram, где некоторые комментаторы задумку телеведущей оценили со скептицизмом. "После этого шоу блогеров станет намного меньше", - пишут они.
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🔥ВЫЗЫВАЮ ТЕБЯ @buzova86 Оля Бузова! Если ты готова выйти на ринг, то я готова побоксировать с тобой! Надеюсь, что ты не откажешься от своих слов, что готова выйти на ринг против любого и как ты сама сказала, что ты Боец по жизни.! Ты красивая, а Я красивая и сильная. Давай устроим реально КРУТОЙ БОЙ! Обещаю, сильно бить не буду, но буду бить красиво! @buzova86 @umar_kremlev @russianboxingfederation #бокс #боксер #боксерша #девочкабоксер #фитоняшка #спортивныедевушки #boxinggirl #boxing #boxinglady #bjjgirls #mmagirl
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