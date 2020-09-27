Как передает сайт "Пятого канала", это произошло прошлым летом. "Вирус был какой-то, сутки длящийся", - признался музыкальный продюсер.
По его словам, у Валерии тогда температура была около 40 градусов. Она не могла двигаться, и у нее был озноб.
Он добавил, что артистка действительно старалась держаться и не подавать виду, что испытывает серьезные муки.
Между тем ролик прокомментировала и сама Валерия. По ее словам, то, что все увидели на записи, произошло аж пять лет назад. Об этом она написала в комментарии к видео, которые выложил у себя в аккаунте продюсер Виктор Дробыш.
Сам он также подтвердил, что происшествие с Валерией случилось уже давно.
Накануне, 25 сентября, Виктор Дробыш опубликовал на своей странице в Instagram видеозапись, на которой госпитализируют певицу Валерию. Инцидент произошел за границей. На кадрах видно, как артистка на каталке, несколько медиков везут ее к машине скорой помощи.
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