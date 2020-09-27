Пригожин рассказал о видео с госпитализацией Валерии: Это вирус

Муж певицы Валерии Иосиф Пригожин раскрыл тайну видеозаписи, на которой видно, как его супругу увозят на скорой помощи.

Как передает сайт "Пятого канала", это произошло прошлым летом. "Вирус был какой-то, сутки длящийся", - признался музыкальный продюсер.

По его словам, у Валерии тогда температура была около 40 градусов. Она не могла двигаться, и у нее был озноб.

Он добавил, что артистка действительно старалась держаться и не подавать виду, что испытывает серьезные муки.

Между тем ролик прокомментировала и сама Валерия. По ее словам, то, что все увидели на записи, произошло аж пять лет назад. Об этом она написала в комментарии к видео, которые выложил у себя в аккаунте продюсер Виктор Дробыш.

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Сам он также подтвердил, что происшествие с Валерией случилось уже давно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виктор Дробыш (@vdrobysh) 25 Сен 2020 в 9:35 PDT

Накануне, 25 сентября, Виктор Дробыш опубликовал на своей странице в Instagram видеозапись, на которой госпитализируют певицу Валерию. Инцидент произошел за границей. На кадрах видно, как артистка на каталке, несколько медиков везут ее к машине скорой помощи.

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