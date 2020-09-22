Как научиться распознавать дезинформацию и понять, какому вранью склонны верить люди - играть в Bad News

Игра Bad News (Плохие новости), которая изначально была запущена в Литве, сегодня уже представлена в Латвии и Эстонии, где приобретает все большую актуальность и вызывает в обществе нарастающий интерес, поскольку количество неподтвержденных новостей, циркулирующих в печати, постоянно увеличивается.

В игре затронуты самые уязвимые теми: вакцины, коронавирус, актуальные новости из Беларуси и т. д. Не потеряться в потоках информации порой сложно даже молодежи, что уж говорить о людях пожилого возраста.

В чем заключается опасность фейковых новостей?

Игра Bad News увидела свет во всех странах Балтии благодаря инициативе Debunk EU. Debunk EU объединяет представителей печати, общества и государства в борьбе с пропагандой и фальшивыми новостями. Необходимость в такой инициативе возникла совершенно естественным образом – не соответствующим действительности новостям уделяется все больше внимания.

Аналитик Debunk EU Альгирдас Казлаускас утверждает, что не всякую ложь легко разоблачить:

"Все мы знаем, чем опасна ложь. Я говорю не о той «святой лжи», приемлемой в обществе, к которой порой приходить прибегать каждому из нас, а о лжи, целью которой является ввести людей в заблуждение, дать лгунам шанс достичь своих политических или коммерческих целей. Фальшивые новости – это прямой перевод английского понятия fake news, которое обладает специфическим политическим послевкусием, поэтому среди экспертов принято использовать термин дезинформация".

Algirdas Kazlauskas (M. Mikulėno nuotr.)

Как утверждают аналитики, львиная доля вводящей в заблуждение информации приходит со стороны России – усилия Кремля можно усмотреть в большинстве событий последнего времени:

"Наиболее метким и, думаю, знакомым многим примером дезинформации служит захват и аннексия Россией Крымского полуострова, расположенного на территории Украины. Каналы дезинформации позволили Кремлю так «прополоскать» мозг гражданам Украины и создать альтернативную реальность, что те подняли бунт против своей собственной страны и даже не думали сопротивляться военной агрессии со стороны соседнего государства. Иначе говоря, целенаправленная дезинформация, которую крайне находчиво и энергично распространяют сочувствующие Кремлю медиа, способны убедить соседей, живущих в одном доме, хватать друг друга за горло. Я думаю, это один из самых опасных видов оружия из всех, которыми располагает Москва".

В игре Bad News может себя попробовать каждый

В социальной психологии существует теория, что от негативного влияния дезинформации можно сделать прививку: если человеку показать, как действует слабая дезинформация, заметить которую могут все и сразу, впоследствии он будет лучше распознавать и более изощренную.

К сожалению, по словам А. Казлаускаса, сегодня в западном мире эта теория пока не столь популярна. Куда чаще применяется другой способ борьбы с дезинформацией: публичные лекции, телепередачи или статьи о том, как можно распознавать разные типы дезинформации, какие цели преследуют дезинформаторы, по каким мишеням бьют.

"Беда в том, что такая информация полезна только тем людям, которые активно интересуются влиянием фейка, тогда как для большей части общества она не представляет ни интереса, ни ценности".

По словам эксперта, существует очевидная потребность в новом подходе к росту медиаграмотности и общественному пониманию распространения дезинформации.

"Именно игра Bad News является одним из альтернативных способов добраться до людей, не склонных интенсивно интересоваться действием дезинформации. В целом формат игры довольно универсален и признается одним из наиболее эффективных способов усвоения информации. В этой игре выделены 6 техник дезинформации, которые широко применяются в реальности, только в упрощенном до уровня игры виде. Это лицедейство (impersonification), игра на эмоциях (emotion), поляризация (polarisation), теория заговора (conspiracy theory), дискредитация (discreditation) и троллинг (trolling).

В игре Bad News игрок сам становится "троллем", преследующим цель распространения дезинформации в твиттере, а ведущий игры шаг за шагом обучает его искусству обмана – сначала в довольно изящной форме, но затем все активнее повышая планку лжи и отдаляясь от действительности", – поясняет концепцию игры аналитик.

Отбор случаев пропаганды для игры

Пропаганда испытывает нас на прочность каждый день. Как один из таких случаев был отобран и адаптирован для игры Bad News, рассказывает аналитик А. Казлаускас:

"Осенью прошлого года я следил за потоком новостей в фейсбуке, и мое внимание привлекло сообщение от Alfa.lt о том, что Гитанас Науседа предложил США привезти в Литву ядерное оружие и основать здесь 500 военных баз. Меня это заинтриговало, и моей первой реакцией было: "о, замечательно!" Однако я тут же подумал, что как-то слишком уж хорошо это звучит, чтобы быть правдой. Я стал искать другую информацию, и спустя мгновение корреспондент Delfi по темам обороны Вайдас Сальджюнас написал, что он тоже ищет информацию на эту тему".

Позже А. Казлаускас рассказал, как дальше развивалась ситуация:

"На самом деле, портал KasVykstaKaune (рус. Что Происходит В Каунасе) был взломан. Кто-то разместил ложную новость о предложении Г. Науседы и о том, что госсекретарь Майк Помпео был очень доволен договоренностью о создании новой американской военной базы в Литве, где хранилось бы ядерное оружие. Затем, через полчаса, кто-то подделал (spoofed) электронное письмо В. Сальджюнаса и отправил его в канцелярию администрации президента – якобы, что все это значит, извольте объяснить".

Английское слово spoofing употребляется для обозначения такой техники, когда ты получаешь электронное письмо якобы от какого-то человека, хотя, на самом деле, он ничего подобного тебе не отправлял. Специалисты говорят, что такой способ фальсификации не представляет никакой сложности, просто нужно знать адрес электронной почты человека – и ты можешь отправлять с нее все, что хочешь.

На тот момент Турция как раз стала активно включаться в конфликт в Сирии, а США старались это предотвратить. В сообщении содержалась информация, что ядерное оружие США из Турции перемещают в Литву. Как утверждает аналитик Debunk EU, время для этой попытки распространения дезинформации было подобрано просто идеально:

"Это был хитрый замысел, поскольку в глазах Турции все выглядело так, словно партнеры по НАТО Америка и Литва вступили в заговор против них. Вне всяких сомнений, такое убеждение было на руку Кремлю.

Для игры мы использовали это сообщение, но решили, что ему стоит добавить более наглой лжи. Словом, мы придумали, что надо объявить о сговоре Науседы с русскими. Кое-кто, наверное, еще помнит, как США и Россия жали на кнопку reset ("перезагрузка") в 2009-м. И, поскольку у нас новый президент, мы же не можем исключить вероятность того, что он и сам соблазниться перезагрузить отношения с Москвой – ведь лидеры в Западной Европе постоянно говорят о "неизбежной необходимости" перезагрузки отношений с Россией".

По словам А. Казлаускаса, это – очень яркий пример, поскольку такое сообщение может показаться людям крайне убедительным, к чему и стремится другая сторона: создать эффект достоверности, хотя само по себе сообщение было вершиной беспардонной лжи.

Это все, о чем мы пока можем рассказать. Остается самим испытать эту игру:

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