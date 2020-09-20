Экс-защитник Ефремова Эльман Пашаев лишен статуса адвоката

Совет адвокатской палаты Северной Осетии лишил адвокатского статуса Эльмана Пашаева, защищавшего Михаила Ефремова в ходе дела о ДТП со смертельным исходом. Это, впрочем, не говорит о том, что Пашаеву придется искать новую работу: статуса он лишен на один год, — пишет “Медуза” со ссылкой на Федеральную палату адвокатов.

“Если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания”, — прокомментировал решение глава Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко.

Дисциплинарное дело против Пашаева было возбуждено в середине июля — тогда в адвокатской палате говорили, что он “откровенно использует свою причастность к „громкому“ делу для саморекламы”. Аналогичное дело тогда завели на Александра Добровинского, адвоката семьи погибшего водителя Сергея Захарова. В сентябре Минюст рекомендовал начать в отношении Добровинского дисциплинарное производство.

Ефремов отказался от услуг Пашаева сразу после того, как суд назначил ему наказание в виде восьми лет колонии. Как рассказали посещавшие актера в СИЗО правозащитники, он также выразил мнение, что Пашаев своими действиями “подставил” его под суровый приговор.

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