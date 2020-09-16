Презентация Apple. Часы, измеряющие уровень кислорода в крови, и новый iPad

Компания Apple провела традиционную осеннюю презентацию новых продуктов. Впервые за долгое время американский технологический гигант не показал нового iPhone, но заявил, что выпустит на рынок следующую модель "умных" часов, которая умеет контролировать уровень кислорода в крови.

В течение последних нескольких лет Apple заявлял о выпуске новой модели айфона - своего самого успешного продукта - именно на сентябрьской презентации. Однако в этом году компания, как и ожидали эксперты, решила подождать с выпуском iPhone 12 из-за пандемии коронавируса.

К Covid-19 имеет косвенное отношение и еще одна новинка Apple - сенсор для контроля уровня кислорода в крови, которым оборудованы новые часы Apple Watch Series 6.

Статьи по теме: Apple стала первой компанией в США стоимостью свыше 2 трлн долларов

Причиной резкого ухудшения здоровья у людей, болеющих коронавирусом, часто становится именно резкое снижение уровня кислорода, что связано с поражением легких.

В Apple говорят, что эта функция может быть способом обнаружить респираторные проблемы на ранних стадиях заболеваний, однако при этом уточняет, что сенсор "не предназначен для медицинского использования".

Можно ли верить данным?

"Умные" часы производства нескольких других компаний, в том числе Samsung, Huaweiи Fitbit, уже умеют контролировать уровень кислорода в крови.

Однако медицинские эксперты предупреждают, что потребительская электроника не может заменить профессиональные инструменты - и призывают относиться к показаниям такого рода устройств с большой осторожностью.

В апреле сайт The Verge рассказывал об исследовании эффективности трех приложений для смартфона, предназначенных для контроля уровня кислорода в крови. По словам авторов работы - ученых из американского Университета Алабамы, такие аппы могут даже представлять опасность, поскольку они не дают корректных данных в критической ситуации. Впрочем, исследование этих ученых касалось только приложений для телефонов, а не сенсоров, встроенных в "умные" часы.

Пульсоксиметры просвечивают палец или руку человека, при этом гемоглобин (белок, несущий кислород к органам) поглощает больше инфракрасных лучей, если он насыщен кислородом - и больше красных лучей, если кислорода мало.

Apple сообщает, что датчик для измерения уровня кислорода в новых часах "состоит из четырёх светодиодных кластеров и четырёх фотодиодов".

Apple также представил бюджетную модель своих часов Watch SE (на американском рынке ее стоимость начинается от 279 долларов США) - в ней нет функции контроля уровня кислорода в крови и в ней установлен более медленный процессор.

Однако и новые часы шестой серии, и их более дешевый вариант, предлагают пользователям новую функцию, рассчитанную на детей. Родители смогут получать автоматические уведомления, когда их дети посещают знакомые места, такие как школа или дом родственников.

Новые часы также позволяют использовать собственный телефонный номер, а не тот же, который закреплен за связанным с устройством айфоном.

Что еще будет в Apple Watch Series 6

Постоянно работающий высотомер. С его помощью пользователи смогут, например, отслеживать изменение высоты во время полета в реальном времени.

Постоянное отслеживание сердечного ритма

Постоянный контроль сна

Более яркий дисплей

Новый браслет без застежек

Сервис для фитнеса

Apple также представил новый платный сервис для фитнеса под названием Fitness+. Он может использовать биометрическую информацию, которую получает iWatch, - и показывать ее на большом дисплее или телевизоре вместе с тренировочными видео.

Эта услуга будет конкурировать с множеством уже существующих приложений для фитнеса, в том числе Peloton, Les Mills и Fiit. Apple также придется бороться на этом рынке за клиентов с компанией Fitbit, которая производит "умные" часы и браслеты и предлагает собственные платные курсы физических упражнений.

На первом этапе Fitness+ начнет работать в шести государствах, в том числе Великобритании и США. России в числе этих стран нет.

Вместе с тем, в России будет доступен другой новый платный сервис: пакет Apple One, объединяющий различные услуги, в том числе подписку на облачный сервис, прослушивание музыки, видеостриминг и игры.

Новый процессор для iPad

Компания также показала новый iPad Air, в котором установлен процессор нового поколения A14. Apple сообщает, что он обладает большей мощностью и работает с большей энергетической эффективностью.

Обычно Apple выводит на рынок свои новые процессоры в очередной модели iPhone, еще до появления следующего iPad. Однако из-за пандемии выпуск телефона в этом году решили отложить.

По уверениям Apple, новый чип позволит упростить редактирование видео в разрешении 4K и поможет работе приложений, основанных на принципе дополненной реальности.

Кроме того, в этом устройстве сенсор отпечатков пальцев Touch ID встроен в одну из кнопок на верхнем ребре айпада - это призвано уменьшить размер черной рамки вокруг экрана.

Устройство также будет оборудовано портом USB-C, который ранее был доступен только для обладателей более дорогих iPad Pro.

Люди покупают планшеты

На фоне пандемии коронавируса спрос на планшетные компьютеры во всем мире резко вырос, поскольку пользователи стали намного больше времени проводить дома - за отдыхом, работой и обучением.

По данным исследования, проведенного компанией IDC, поставки планшетов с апреля по июль выросли на 19% по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года. При этом такие производители, как Samsung, Amazon и Huawei, увеличили продажи еще больше.

Согласно сведениям IDC, айпады остаются лидером на этом рынке, однако по итогам года их продажи выросли только на 2%. "Apple сохранил свои объемы, но конкуренты добились большего, поскольку получили шанс продать более дешевые устройства", - сказала представитель IDC Марта Пинто.

Компания Apple также объявила, что уже в среду будет выпущена новая версия его операционной системы iOS 14. Для многих разработчиков приложений это стало неожиданностью, поскольку они надеялись получить больше времени для обновления программного обеспечения с учетом новой iOS.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!