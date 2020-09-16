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А вот и он - Ваган Евгеньевич Петросян!
Напомним, информация о том, что у Петросяна и его 31-летней жены Татьяны Брухуновой родился ребенок, появилась в марте.
Тогда сообщалось, что ребенок родился 13 марта в клинике в Дубае и что супруги прибегли к услугам суррогатного материнства. У Петросяна уже есть взрослая дочь, для Брухуновой это первый ребенок.
Петросян и Брухунова, которая работала его помощницей, поженились в конце прошлого года. Это пятый брак юмориста. Ранее он развелся с Еленой Степаненко, с которой прожил 33 года.
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