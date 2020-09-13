Сериал с Ефремовым в главной роли могут переснять

Сцены сериала «Вампиры средней полосы» с участием актера Михаила Ефремова, который был осужден за смертельное ДТП на восемь лет колонии общего режима, будут пересняты. Об этом рассказал актер Артем Ткаченко.

В сериале Ефремов исполнял главную роль предводителя вампиров Деда Славу (Святослава Вернидубовича).

«Отснята половина материала, очевидно, что он будет переснят, но кто это будет, я не знаю», - отметил Ткаченко.

Ранее актер Дмитрий Лысенков рассказывал, что продюсеры сериала решили утвердить на главную роль другого артиста. По его словам, съемки, начавшиеся еще до пандемии коронавируса в Смоленской области, продолжатся осенью.

Напомним, Суд 8 сентября приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, а также лишению водительских прав сроком на три года.

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