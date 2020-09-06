СМИ: Пугачева готовится развестись с Галкиным

Специализирующиеся на светской жизни СМИ сообщили, что в звездных кругах уже какое-то время ходят слухи о возможном разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Как отмечает "Телепрограмма", предположения о разладе в этой паре обсуждают уже не первый месяц.

Что могло стать причиной возможных проблем в семье, неизвестно. Но таблоиды обратили внимание на тот факт, что близкие друзья пары не спешат опровергать слухи.

Так, бывший муж певицы Филипп Киркоров в телеэфире на эту тему высказался довольно уклончиво.

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"Мне как-то неприлично комментировать, - заявил артист в программе "Ты не поверишь". - Я на это не имею никакого права и основания".

Киркоров также дал понять, что несмотря на то, что сохранил хорошие отношения с бывшей женой, он все же не вхож в семью. Потому какие-то новости может узнавать только из соцсетей. В инстаграме певицы он видит, что внешне все благополучно, "прекрасные дети, прекрасная семья, сады, цветет все".

"Алла Борисовна в прекрасной форме", - добавил Киркоров.

Николай Басков тоже был дипломатичен: "Общаюсь и с той стороной, и с этой. Поэтому оставлю это при себе".

Стоит добавить, что кроме слухов в СМИ и соцсетях нет никаких оснований считать, что звездная пара может распасться. Всю пандемию и самоизоляцию Пугачева и Галкин вместе занимались домашними делами и воспитанием детей, о чем информировали в соцсетях. Отношения казались безоблачными. Вынужденный период очень тесного взаимодействия на ограниченном пространстве, кажется, совершенно не утомил супругов. На днях они вместе повели своих детей в 1 класс. Пугачева при этом выглядела очень счастливой и помолодевшей, она даже позволила себе надеть коротенькую юбочку.

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