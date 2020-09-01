"Ушла великая эпоха советской фантастики": скончался писатель Владислав Крапивин

Советский и российский писатель Владислав Крапивин, который был повторно госпитализирован после лечения пневмонии, умер в Свердловской областной клинической больнице N1, сообщила ТАСС невестка писателя, командор юношеского отряда "Каравелла" Лариса Крапивина.

"Умер в 06:40 (по местному времени). Ему стало хуже, ночью отвезли в реанимацию - и все", - сказала она. Время и место похорон писателя пока неизвестны.

"Владислав Петрович все-таки переболел коронавирусом, он и спровоцировал осложнение всех старых болячек: и диабет, и сердце, и инсульты", - объяснила Лариса Крапивина URA.RU.

"Последние трое суток мы с братом дежурили у отца в больнице, - рассказал E1.RU сын писателя Алексей. - У него обострились все диагнозы, состояние было плохое. Вчера я сменился, Павел оставался. Летом у него, как я понимаю, была "корона", об этом почему-то избегают говорить. От нее вылечили. В первой [больнице] очень хорошие врачи, но что сделать, если человек уже лежит и ничего не может сделать. В последние дни он был в сознании, в основном спал".

Летом Владислав Крапивин был госпитализирован с пневмонией. В августе писателя выписали, но, по словам родственников его состояние было еще хуже, чем до госпитализации. В ночь на 10 августа писателя госпитализировали повторно. Лариса Крапивина рассказала "Коммерсанту", что это произошло "из-за страшной гематомы на правой ноге", которая появилась во время недавнего нахождения писателя в 40-й больнице Екатеринбурга. 12 августа Крапивину провели операцию.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принес соболезнования родным писателя. "Это тяжелая, скорбная, невосполнимая утрата для всех нас. <...> Скорблю вместе с родственниками и близкими Владислава Петровича Крапивина, всеми воспитанниками отряда "Каравелла", - приводят слова губернатора в департаменте информационной политики региона. Куйвашев отметил, что Крапивин оставил после себя "великое наследие, которое и впредь будет служить людям".

Литературовед Игорь Шайтанов назвал уход Крапивина большой потерей для современной детской литературы, сообщает "Национальная служба новостей".

"Это безумно грустно, печально, это был любимый писатель моего детства и, наверное, один из тех авторов, на чьих книгах я учился писать и подражал когда-то в начале своего творчества. И помимо литературы, он, конечно, был замечательный педагог, неформальный педагог, создатель прекрасного, интереснейшего детского клуба "Каравелла". Это был человек, который был настоящим примером учителя, писателя, воспитателя. С его уходом ушла великая эпоха советской фантастики, потому что, наверное, он был последним из того поколения, из 70-х годов, кто тогда активно писал и заложил фундамент, на котором потом выросла вся остальная наша фантастическая литература", - сказал в беседе с РЕН ТВ писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

Владислав Крапивин родился 14 октября 1938 года в Тюмени в семье педагогов. Отец Петр Федорович участвовал в Великой Отечественной войне. После ее окончания родители расстались. Воспитанием Владислава Крапивина занимались мать и отчим.

В 1961 году Владислав Крапивин окончил факультет журналистики Уральского государственного университета им. А.М. Горького (ныне - в составе Уральского федерального университета имени Ельцина) в Свердловске (ныне - Екатеринбург). В студенческие годы занимался в литературном кружке под руководством редактора журнала "Уральский следопыт" Владимира Шустова.

В 1961-1962 годах работал корреспондентом газеты "Вечерний Свердловск". В 1962-1965 годах был литературным сотрудником, заведующим отдела журнала "Уральский следопыт" (Свердловск). В 1964 году Крапивин вступил в Союз писателей СССР.

Он известен как автор произведений для детей и юношества. С середины 1960-х до начала 1980-х годов в его творчестве преобладало реалистическое направление. Среди наиболее известных произведений этого периода: повести "Оруженосец Кашка" (1965), "Та сторона, где ветер" (1966), "Тень Каравеллы" (1970), "Колыбельная для брата" (1978), "Трое с площади Карронад" (1979), трилогия "Мальчик со шпагой" (1974), роман "Журавленок и молнии" (1981).

Ряд более поздних книг писателя относится к сказочно-фантастическому жанру. В их числе - трилогия "В ночь большого прилива" (1969-1977), роман-трилогия "Голубятня на желтой поляне" (1983), цикл повестей "В глубине Великого Кристалла" (1987-1991).

Наиболее объемным произведением Владислава Крапивина стала художественно-историческая трилогия "Острова и капитаны" (1987), в которой описана кругосветная экспедиция Ивана Крузенштерна. Среди заметных произведений 1990-х - "Лето кончится не скоро" (1994), "Полосатый жираф Алик" (1998), "Лужайки, где пляшут скворечники" (1999). В 1999 году вышел сборник стихов и песен "Синий краб".

К числу поздних реалистических произведений Крапивина принадлежат романы "Давно закончилась осада…" (1999), "Семь фунтов брамсельного ветра" (2003), "Воздух той давней ночи" (2004). Рассказы и повести мемуарного характера входят в сборники "Шестая бастионная" и "Золотое колечко на границе тьмы". В 2007-2013 годах Крапивин проживал в Тюмени, куда вернулся по приглашению правительства Тюменской области. Преподавал в Тюменском государственном университете, получил ученое звание профессора. В 2013 году вернулся в Екатеринбург.

Крапивин также известен в качестве педагога. В 1961 году он организовал в Свердловске детский отряд "Каравелла", которым впоследствии руководил на протяжении 30 лет. Его участники осваивали основы журналистской деятельности и киносъемки, фехтования и плавания под парусом. В настоящее время "Каравеллу" возглавляют выпускники отряда.

По его произведениям и сценариям сняты фильмы "Мальчик со шпагой", "Та сторона, где ветер", "Колыбельная для брата", "Трое с площади Карронад", "Бегство рогатых викингов" и другие. Его произведения переведены на английский, немецкий, испанский, польский, болгарский, чешский, японский и другие языки.

Крапивин награжден орденами Трудового Красного Знамени (1984), Дружбы народов (1989), Почета (2009), был удостоен премий Ленинского комсомола (1974) и президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества (2013). Он также является обладателем литературных премий "Аэлита" (1983), "Малая Урания" (2001) и др., отличником народного просвещения РСФСР (1980), почетным гражданином Екатеринбурга (1993) и Тюмени (2014), Свердловской области (2013).

Был женат на Ирине Васильевне Крапивиной. У писателя остались сыновья Павел (поэт, иллюстратор) и Алексей (писатель, музыкант). С 2006 году регулярно вручается Международная детская литературная премия имени Владислава Крапивина.

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