Раскрыты имена российских звезд, потерявших миллионы на бизнесе

Для некоторых звезд отечественного шоу-бизнеса прошлый год стал не самым удачным с финансовой точки зрения. Так, для певицы Ольги Бузовой и продюсера Иосифа Пригожина 2019-й обернулся многомиллионными убытками, сообщает сайт KP.RU со ссылкой на открытые данные финансовой отчетности.

По информации издания, ресторанный бизнес известной телеведущей и певицы Ольги Бузовой "разорил" ее на 19 миллионов рублей. Все заведения пришлось закрыть еще весной. Помимо этого, звезда "Дома-2" лишилась 1,3 миллиона рублей на продаже одежды собственной линии.

Несколько меньше потерял продюсер Иосиф Пригожин. Компания по доставке продуктов питания, которой Пригожин владеет вместе с исполнителем Эмином Агаларовым, потерпела убытки почти на пять миллионов рублей. При этом ранее супруг Валерии признавался, что его ежемесячные расходы составляют не менее полутора-двух миллионов в российской валюте.

Накануне стало известно, что певица Алла Пугачева заработала на своих бизнес-активах в прошлом году всего 71 тысячу рублей. При этом бывший супруг Примадонны певец Филипп Киркоров был признан "самым успешным бизнесменом" среди отечественного шоубиза. Два его предприятия принесли прибыль в 146 миллионов рублей.

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