Исполнитель роли Черной Пантеры Чедвик Боузман умер в возрасте 43 лет

Американский актер Чедвик Боузман, исполнитель роли Черной Пантеры в киновселенной Marvel, скончался в возрасте 43 лет. В 2016 году у него обнаружили рак толстой кишки третьей стадии, о чем стало известно только сейчас из сообщения представителей семьи. Несмотря на четырехлетнюю борьбу с болезнью, она прогрессировала до четвертой стадии.

Боузман перенес множество операций и сеансов химиотерапии, продолжая одновременно сниматься в кино. В этот период появились фильмы "Маршалл", "Пятеро одной крови", "21 мост" и еще не вышедший на экран "Black Bottom Ма Рейни". До постановки страшного диагноза Боузман сыграл прославленного бейсболиста Джеки Робинсона в фильме "42" и крестного отца соула Джеймса Брауна в картине "Джеймс Браун: Путь наверх".

Наиболее узнаваемой ролью Боузмана стал король вымышленной африканской страны Ваканды Т'Чалла в четырех фильмах по комиксам Marvel. Боевик "Черная Пантера", в котором актер сыграл заглавную роль, был номинирован на семь "Оскаров" и стал первой супергеройской картиной, представленной в номинации "Лучший фильм".

В ближайшем будущем Боузман должен был приступить к съемкам в продолжении "Черной Пантеры", его выход на экраны планировался в 2022 году. Актер скончался в своем доме в окружении жены и семьи.

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