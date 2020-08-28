ВИДЕО | Диму Билана вновь госпитализировали

Российского певца Диму Билана госпитализировали. Об этом сам артист сообщил во время эфира в своем Instagram-аккаунте, запись которого позднее появилась на YouTube.

Исполнитель пожаловался, что поклонники зачастую не представляют, что происходит в жизни их кумиров. Он рассказал, что во время последних концертов выходил на сцену с температурой, испытывал слабость и плохо себя чувствовал. “В Ялте покатался на катере, простыл, носоглотка заболела и, в общем, в Питере я уже был с температурой”, — пояснил Билан.

Он отметил, что результат теста на коронавирус оказался отрицательным. При этом у певца диагностировали воспаление легких.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!