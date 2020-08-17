Брэд Питт подал иск против Анджелины Джоли

Адвокаты Брэда Питта подали в суд иск против Анджелины Джоли, обвинив ее в затягивании рассмотрения дела о совместной опеке. Недавно актриса потребовала отстранить частного судью, занимающегося их бракоразводным процессом. По мнению защитников Питта, действия Джоли могут навредить детям.

"К сожалению, больше всего от очевидного тактического гамбита Джоли страдают ее собственные дети — стороны конфликта, которые по-прежнему лишены возможности окончательно разрешить для себя проблемы с опекой", — говорится в заявлении адвокатов Питта.

В документах, оказавшихся в распоряжении People, действия Джоли назвали "завуалированной попыткой" замедлить судебный процесс, поскольку окончательное решение может оказаться не в ее пользу.

На днях Джоли потребовала отстранить частного судью Джона Одеркирка, занимающегося их с Питтом бракоразводным процессом. Причиной требования стали деловые контакты судьи с адвокатами актера, о которых не были уведомлены другие участники процесса.

Адвокаты Джоли заявили, что с помощью Одеркирка Питт пытается вмешаться в процесс лично, повлияв на исход дела. Сторона актрисы восприняла такое вмешательство как попытку создать для Питта особое положение в процессе. В свою очередь Питт заявил, что их с Одеркирком не связывают особые отношения. Он также напомнил бывшей жене, что тот же судья зарегистрировал их брак в 2014 году и что она его знает.

В 2016-м Джоли подала на развод после двух лет в браке. У них с Питтом шестеро детей, троих из которых они усыновили.

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