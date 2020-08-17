Направление отдыха в Литве: дождь не страшен - и в самый хмурый день здесь найдется чем заняться

Лето продолжается, потому так и хочется уехать из дома всей семьей и насладиться долгожданным отпуском. Однако в связи со сложившейся ситуацией поездки за границу стали затруднительными и многие семьи выбирают отдых и развлечения в Литве.

Одно из направлений такого отдыха – усадьба в Радайлялй (Radailių dvaras) на берегу моря, где находится парк развлечений и динозавров Dino parkas: здесь и взрослые, и малыши найдут чем заняться, получат новые впечатления и море удовольствия.

"Самая большая ценность – это семья, поэтому, думаю, многие согласятся, что лучшее время – время, проведенное со своими близкими. Этими ценностями также руководствуются Dino parkas и Radailių dvaras, расположенные в природном регионе недалеко от Клайпеды и предназначенные для насыщенного отдыха всей семьи", – рассказывает Андрюс Аушра, руководитель комплекса отдыха и развлечений.

В Dino parkas – веселье целый день

Если, отправляясь к морю, мы ожидаем солнечных дней, то неожиданно ухудшившаяся погода может испортить отпускное настроение. Однако Dino parkas, который обновляется перед каждым летним сезоном, – это возможность превратить даже самый хмурый день в фиесту активного отдыха, развлечений и новых открытий.

Берта Гаруцке, основательница блога Cukrinis avinėlis, не первый год посещающая Dino parkas с мужем и дочерью, говорит, что отпуск в этом комплексе отдыха и развлечений уже становится традицией в ее семье.

"До сих пор помню наше первое посещение – ребенок уже добрых полгода твердил о Dino parkas. Дождавшись следующего лета, мы в первую очередь решили вернуться сюда. В этом году мы отдыхали здесь в июне, но у нас запланирована еще одна поездка, потому что всегда очень приятно и весело возвращаться. Для нас это место – одно из лучших мест семейного досуга в Литве, где можно не только весело провести время, но и отлично отдохнуть", – отмечает Б. Гаруцке.

Dino parkas ir Radailių dvaras Foto: Autorių nuotr.

Как уже понятно из названия, тематика Dino parkas – величественные доисторические рептилии, которые по сей день вызывают интерес, а порой и страх, но никого точно не оставляют равнодушным. По прибытии в парк вы встретите 52 вида движущихся и рычащих динозавров, которых сможете внимательно осмотреть, сфотографироваться с ними и ознакомиться с их историей.

Однако эти вернувшиеся из прошлого животные – далеко не весь парк. На территории площадью 8 га вы найдете множество других развлечений и аттракционов, на посещение которых потребуется немало времени.

"В Dino parkas мы стараемся насладиться всеми развлечениями, которых в парке действительно полно, так что потребуется целый день, чтобы посетить все. Карусели, лабиринты кривых зеркал, батуты, домашние животные, городок гномов, лазание по деревьям и прочие развлечения идеально подходят для всех членов семьи, так что скучать точно некогда!" – делится впечатлениями автор блога Cukrinis avinėlis.

Пожалуй, самым крупным нововведением в Dino parkas является трасса для маленьких Тарзанов, кроме того, здесь работает мини-зоопарк, где можно осмотреть кроликов, коз и даже альпаков. Животных можно погладить и покормить специальными кормами из автомата.

"Все развлечения прекрасно продуманы, поэтому интересны не только детям, но и взрослым – каждый может открыть для себя массу развлечений, которые захочется попробовать не один раз. И самое лучшее то, что, купив дневной билет, всеми развлечениями можно наслаждаться столько раз, сколько захочется", – отмечает Б. Гaруцке.

Оазис развлечений и покоя

Если вы просто не успели опробовать все развлечения Dino parkas за один день, расстраиваться не стоит. Находящаяся прямо здесь Radailių dvaras позаботится о размещении и питании отдыхающих. Гости усадьбы могут выбрать наиболее подходящее предложение для ночлега: уютные апартаменты экономкласса или возможность остановиться на роскошной вилле с прекрасным видом на вековой дубовый лес и пруд с личным островом.

"Должна сказать, что это прекрасное место для отдыха, потому что все, что вам нужно, находится в одном месте: великолепные номера с просторными балконами или террасами, бассейны, ресторан, детская площадка, барбекю и другие удобства", – рассказывает блогер, гостившая в Radailių dvaras.

Dino parkas ir Radailių dvaras Foto: Autorių nuotr.

Любители более активных развлечений обязательно найдут их на территории усадьбы: уличные тренажеры, футбольную и баскетбольную площадки, батут, качели и огромную детскую площадку, где малыши смогут не только поиграть, но и обзавестись новыми друзьями.

После посещения бассейнов, массажа и других развлечений вы обязательно проголодаетесь, но ломать голову, где поесть, тут точно не придется. Даже гурманы найдут здесь что-то по вкусу.

"Мы завтракали, обедали и ужинали в ресторане. Выбор блюд действительно велик!" – продолжает Б. Гaруцке.

Dino parkas ir Radailių dvaras Foto: Autorių nuotr.

"Думаю, каждый найдет здесь то, что нужно для отдыха. Для детей что в Dino parkas, что в усадьбе Radailių dvaras нет недостатка в приключениях и веселых открытиях, a это один из важнейших аспектов при выборе отдыха с детьми. Так что здесь не придется долго думать, чем занять и заинтересовать ребенка, – открытия и приключения ждут за каждым углом. Порой всё, что нужно, – это короткий однодневный или на протяжении нескольких дней отдых от повседневной жизни, и здесь вы обязательно его найдете", – не сомневается Б. Гaруцке.

Комплекс отдыха и развлечений Radailių dvaras и Dino parkas подготавливают и специальные предложения, а в этом году готовятся удивить врачей и их семьи. Более подробная информация здесь: (https://www.dino.lt/ или https://www.radailiudvaras.lt/)

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