Киркоров мог заразиться коронавирусом от Лукашенко

Филипп Киркоров заявил, что переболел коронавирусом. Правда, бессимптомно. Как водится у поп-короля, сенсационная новость совпала с выходом в свет нового клипа, который Филипп снял совместно с рэпером и видеоблогером Давидом Манукяном, более известным под псевдонимом DAVA. Он также интересен публике как возлюбленный Бузовой.

Киркоров утверждает, что никто из окружения не подцепил опасный вирус, в том числе члены его семьи. По всей видимости, Филипп поймал коронавирус во время фестиваля «Славянский базар», который проходил в Витебске в середине июля, хотя сам он в этом не уверен. Однако именно там Киркоров на сцене получил белорусскую государственную награду «Через искусство — к миру и взаимопониманию» из рук президента. А 28 июля, спустя несколько дней после того памятного концерта, Лукашенко объявил, что перенес коронавирус. Причем так же, как и Филипп, «на ногах» и бессимптомно.

Остается только догадываться, кто кого мог заразить: президент — поп-короля или наоборот.

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