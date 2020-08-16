Галкин обсудил с Пугачевой судьбу детей после ее смерти

На днях ведущая интернет-шоу “А поговорить?” Ирина Шихман, делясь секретами журналистского мастерства, вспомнила, как совершенно непрофессионально опоздала на интервью с Максимом Галкиным. Тем не менее, ее очень тепло приняли и откровенно ответили на самые острые вопросы. Беседу с ними Шихман считает одной из лучших в своей карьере, — пишет “СтарХит”.

“Договорились снимать у Максима в замке. А я опоздала на полчаса, застряла в пробке, — вспоминает Ирина. — Максим меня встречает и говорит: “Там на кухне все ждут”. Я думаю, что это мои мальчики операторы, а там Алла Борисовна во всей красе”.

Ведущая признается, что поначалу растерялась, ведь Алла Борисовна была кумиром ее детства. Тем не менее, она не постеснялась задать не самый удобный вопрос: ощущает ли Максим разницу в возрасте с женой, и как он собирается один воспитывать детей после ее смерти. Оказалось, что 44-летний Галкин и 71-летняя Пугачева уже обсудили эту тему.

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“Я чувствую ответственность за семью и детей. Даже двойную ответственность из-за нашей разницы в возрасте. Конечно, мы обговариваем этот вариант развития событий, — признался шоумен. — Алла часто говорит: “Я хочу успеть их чему-то научить”. Алла — невероятная мать, самая лучшая из всех”.

По словам Максима, их дети — двойняшки Лиза и Гарри растут в заботе и ласке.

“Они растут в абсолютной любви, не знают, что такое повышенный голос, ссоры, поэтому они такие счастливые”, — рассказал артист.

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