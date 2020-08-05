Ефремов в суде шокировал всех непризнанием вины

Актер Михаил Ефремов на первом заседании Пресненского суда по существу по делу о смертельном ДТП впервые за долгое время нарушил молчание – сразу пошел в атаку на адвоката потерпевших, обвинив его в оскорблении. Но, когда судья начал зачитывать обвинительное заключение и, в частности, перечислил травмы погибшего Сергея Захарова, актер притих и даже как будто съежился. А потом заявил, что ничего не помнит.

Ефремов был недоволен поведением адвоката, который "показывает материалы дела по телевидению" и заявляет, что Ефремов "якобы признал свою вину". Но больше всего актера возмутило то, что защитник заявил на камеры: Ефремов во время прошлого закрытого заседания "сидел и подхрюкивал".

- Мне не обидно, поскольку я являюсь болельщиком «Спартака», но у меня есть дети, - сделал заявление Ефремов. Видимо, артист пытался этим самым сказать, что как болельщик привык к любым оскорблениям.

- Зачем вы такое говорите? Он что, свинья? - вставил реплику его защитник Пашаев.

А прокурор тем временем начал читать обвинительное заключение.

В первых же строках: «Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения». Кстати, гражданская жена погибшего Ирина Стерхова и адвокат этого уже не услышали, так как удалились из зала после отказа судьи предоставить женщине статус потерпевшей.

«Поломанные ребра, разрывы внутренних органов - кишечник, желудок. Переломы голеней, коленей, голеностопных суставов, бедренных костей» - это травмы, которые в результате пьяного наезда Ефремова получил Захаров. В эти секунды актер, который и без того небольшого роста, кажется, стал ещё ниже. Слушая жуткие подробности, он как будто съёжился и старался быть незаметным.

- Вам понятно? – спросила судья.

- Да.

- Вы признаете свою вину?

- Нет, - уверенно сказал актер.

- Он не признает свою вину, потому что не помнит, что там было. В связи с этим Ефремов свою вину не признает. Ничего не знает, не помнит, - сказал Пашаев.

- Я ничего не помню. – подтвердил Ефремов.

Вообще слышимость зале очень плоха. А Ефремов еще к тому же говорит очень тихо.

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