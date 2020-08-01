Сын Алибасова ищет деньги: сдаёт квартиру отца за 500 тысяч

Семейные неурядицы в семье Бари Алибасова продолжают, в этот раз сын продюсера сдал его роскошную многокомнатную квартиру. Как сообщил «МК» PR-директор Алибасовых Вадим Горжанкин, с сентября квартиру продюсера можно будет арендовать за 500 тысяч рублей в месяц, объявление о сдаче уже висит на сайте недвижимости.

«Бари-младший сдает квартиру отца в связи с тем, что Бари Каримович в ближайшее время будет долго отсутствовать в Москве, - начал Вадим. - Он отправится в Калининград, где будет проходить реабилитацию после выписки из психиатрической больницы №1 имени Н.А. Алексеева. Кроме того, сын продюсера сдаст и свою более скромную жилплощадь напротив Белого дома, так как накоплений на реабилитацию отца может не хватить».

Сын Алибасова, также Бари, уверен, что потребуются большие деньги на необходимые реабилитационные процедуры и восстановление здоровья отца.

«В Москве папы долгое время не будет, поэтому было принято решение сдать квартиру в аренду. Она будет сдаваться с сентября, так как в августе в ней пройдут съемки кинофильма».

Кстати, квартира известного продюсера может использоваться не только для жилья, но и для съемки сериалов и фильмов, ее можно использовать для фотосъемки и видеоблогов, различных закрытых мероприятий. Бари-младший подробно рассказал о роскошных апартаментах отца.

«Квартира находится в Мерзляковском переулке, в самом сердце столицы, в районе Арбата и бульваров, - продолжает Алибасов-младший. - Общая площадь квартиры 220 кв.м., она расположена на 4 этаже дома 1902 года постройки. В квартире 2 спальни, личная студия, соляная комната релаксации с сауной и кабинет»

Накануне, сын Бари Алибасова подал заявление в Пресненский межрайонный следственный отдел СУ по ЦАО г. Москвы, в котором обвинил бывших коллег своего отца в отравлении отца, в результате чего Бари Каримович оказался в критическом состоянии, а также в краже документов.

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