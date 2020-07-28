Народный артист рассказал, что знакомство с Пугачевой началось с её просьбы. В 1980-х годах певицу пригласили выступить на рок-фестивале в Германии, и ей срочно понадобился человек, который сумел бы адаптировать концертную программу под формат мероприятия. По совету знакомых, звезда обратилась к Кузьмину.

После успешных гастролей артисты начали тесно сотрудничать, а в советской прессе стали писать, что на нашей сцене есть только две звезды: Пугачева и Кузьмин. Прочитав эти статьи, композитор Игорь Николаев написал для них нетленный хит "Две звезды".

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Стоит отметить, что изначально рокер не собирался исполнять "попсовую" песню, но Примадонна его убедила. Когда композиция зазвучала на радио, Кузьмин проснулся знаменитым. Артист посетовал, что в то время у него был совершенно сумасшедший график: он давал по три-четыре концерта в день.

О близких отношениях с Пугачевой музыкант говорит с теплом и уважением. По его словам, Примадонна не только выступала в качестве его продюсера, но и давала советы по репертуару и стилю одежды. В условиях тесного творческого взаимодействия романа было не избежать.

"Все было совершенно естественно", — отметил Кузьмин. Музыкант заявил, что многое перенял у Аллы Борисовны, в частности, она научила его общаться со зрителем и работать для каждого человека в зале.

Вспоминая расставание с Примадонной, певец признался, что ему не хотелось превращаться в "попсовика". "Она мне утверждала, что я должен быть королем поп-музыки. Ну, каким потом Филипп Киркоров стал. А я не хотел этого", — поделился Кузьмин и добавил, что хотел заниматься исключительно рок-музыкой.

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