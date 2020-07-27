Комик Михаил Галустян обанкротился второй раз за месяц

Юморист Михаил Галустян на фоне «коронакризиса» лишился второй за месяц компании. На этот раз обанкротилась занимающаяся разработкой мобильных приложений фирма «Вайзерлайф», сообщает Telegram-канал Mash.

«Вайзерлайф» была зарегистрирована в ноября 2019 года, но меньше чем через год прекратила свою деятельность из-за долгов перед кредиторами, отмечается в сообщении.

Фирма должна была представить на рынке мобильное приложение с 3D-фигурками звезд российского шоу-бизнеса, с которыми можно петь и снимать забавные видео, поясняет KP.RU.

В результате программу с элементами дополненной реальности разработали специалисты совершенно другой компании, а Галустян стал лишь партнером.

Ранее стало известно о банкротстве компании «Топ фильм комедия», учредителем которой Галустян являлся с 2011 года. Фирма была занята в производстве провалившегося в прокате фильма «Тот еще Карлсон!». По одной из версий, компанию пришлось ликвидировать в связи с трудностями из-за введенных в стране карантинных мер.

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