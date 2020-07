Оливия де Хэвилленд родилась 1 июля 1916 года в Токио, где ее отец преподавал в британском колледже, позднее семья переехала в Калифорнию. Уже в 18 лет де Хэвилленд заключила семилетний контракт со студией Warner Brothers. Там ей достались роли в дуэте со знаменитым Эрролом Флинном в таких, например, фильмах, как "Капитан Блад" и "Приключения Робин Гуда". Однако актриса не всегда была довольна предложениями студии, отказалась от ряда ролей и несколько раз была отстранена от работы.

По истечении контракта Warner Brothers заявила, что де Хэвилленд задолжала студии за полгода, и потребовала отработать это время. Актриса возразила, что контракт заключался на семь лет, а не на фактически потраченное время на работу, и сделала беспрецедентный шаг, затеяв с киногигантом судебную тяжбу. Верховный суд согласился с де Хэвилленд, объявив, что контракт был кабальным. Таким образом, актриса фактически совершила революцию в Голливуде, положив конец старой системе, при которой актер был по сути бесправной собственностью студии.

Идя в суд, де Хэвилленд рисковала, и после победы почти три года не появлялась на экране, но затем ее карьера пошла в гору. Она стала одной из самых востребованных актрис золотого века Голливуда. Роль кроткой, "святой" Мелани Гамильтон - жены Эшли Уилкса, в которого была влюблена главная героиня "Унесенных ветром" Скарлетт О'Хара, принесла ей первую номинацию на "Оскар", но тогда статуэтка ей не досталась. Свой первый "Оскар" как лучшая актриса де Хэвилленд получила в 1947 году за роль в фильме "Каждому свое". Вторая награда последовала за работу в фильме "Наследница" 1949 года. Де Хэвилленд также удостоилась двух "Золотых глобусов".

