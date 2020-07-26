Сын Газманова показал первую жену отца

Сын Газманова Родион показал в Instagram видео со своей матерью – первой супругой отца Ириной. Ирине Павловне сейчас 69-лет, живет она в Калининграде, и является непубличной личностью.

Родион прибыл в город на мероприятие, где он выступает организатором. Он решил доставить своей маме сюрприз – попросил сообщить ей о доставке «подарка». Когда Родион подъехал к дому матери, та вышла встречать нежданных гостей.

Родион вышел из машины, удивив Ирину. Они тут же бросились обниматься. «Лапочка», - радостная мать крепко поцеловала своего сына. Но уже на кухне отчитала его – мол, если бы предупредил о своем приезде, то не был бы голодным. Но сам артист считает, что все получилось «неплохо».

Газманов находился в браке с Ириной с 1975 по 1997 год. Затем они расстались, и певец сошелся с Мариной Муравьевой, брак с которой заключил только в 2003 году. У Газманова трое детей – сын Родион (от Ирины), дочь Марианна(от Марины) и приемный сын Филипп.

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